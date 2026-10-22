Почему Энцо Мареска обеспокоен действиями «Астон Виллы» без мяча?
В рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги сойдутся два претендента на высокие места в турнирной таблице — «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».
Перед этой важной встречей главный тренер «горожан» Энцо Мареска на пресс-конференции высоко оценил работу наставника соперника Унаи Эмери и игровую философию бирмингемцев. Слова Марески опубликовало издание Китй Кстра.
«Он проявил себя во всех командах, где работал»: признание Марески об Эмери
Энцо Мареска особо отметил опыт и тактический подход испанского специалиста:
Уважение и признание: «Я очень сильно уважаю Унаи Эмери. Где бы и в какой команде он ни работал, он всегда блестяще демонстрировал свой высокий уровень. Он, без сомнения, фантастический тренер;
Четкость в игровом стиле: Под его руководством находится отлично сформированная команда. Эту команду можно легко узнать по ее специфическому стилю игры на поле. Четко видно, к чему они стремятся и к какой цели движутся».
В чем главная опасность «Астон Виллы»?
Наставник «Манчестер Сити» обратил внимание на главное преимущество соперника на поле и призвал своих футболистов к осторожности:
Движение без мяча и высокий темп: «“Астон Вилла”, особенно в игре без мяча, действует на очень высокой скорости, с прессингом и интенсивностью;
Тяжелое испытание: По этой причине я уверен, что в этом противостоянии “Манчестер Сити” ждет очень сложная и тяжелая 90-минутка», — подчеркнул итальянский специалист.
Когда и во сколько начнется игра?
Детали центрального противостояния 8-го тура АПЛ:
Дата: 24 октября, суббота;
Время начала: матч стартует в 16:30 по ташкентскому времени.
Ожидается, что столкновение двух сильных тактиков — Энцо Марески и Унаи Эмери — станет одним из главных событий этой недели в чемпионате Англии.
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