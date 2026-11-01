Ничья на «Вилла Парк»: Автогол Судзуки лишил «Астон Виллу» победы

В рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги в Бирмингеме состоялось захватывающее противостояние, в котором «Астон Вилла» принимала на своем поле лондонский «Фулхэм» клуб. В напряженном матче на стадионе «Вилла Парк» команды разошлись миром, зафиксировав боевую ничью 1:1.

Хотя счет в матче открыл новый бомбардир хозяев Николас Джексон, неожиданный автогол во втором тайме принес гостям одно очко.

Хроника матча: Мастерство Джексона и неудача Судзуки

С первых минут игра проходила в режиме активных атак обеих команд:

Джексон открыл счет (39-я минута): Усилив давление перед перерывом, «Астон Вилла» добилась своего — Николас Джексон хладнокровно реализовал момент в штрафной площади, открыв счет (1:0);

Решающий автогол (64-я минута): Во втором тайме, в ходе одной из атак лондонцев, пытавшихся сравнять счет, голкипер хозяев Дзион Судзуки неожиданно срезал мяч в свои ворота — 1:1;

Финальный штурм: В оставшееся время Унаи Эмери провел несколько атакующих замен, однако забить второй гол в ворота, которые защищал Бернд Лено, не удалось.

Ситуация в турнирной таблице

Эта ничья повлияла на положение команд в турнирной таблице следующим образом:

«Астон Вилла» в десятке сильнейших: Бирмингемцы довели количество очков до 12 и занимают 9-ю строчку турнирной таблицы;

«Фулхэм» на 15-м месте: Завоевав ценное выездное очко, «дачники» довели свой актив до 9 баллов и расположились на 15-й позиции.

Протокол и составы

АПЛ. 9-й тур

«Астон Вилла» — «Фулхэм» 1:1

Голы: Джексон (39) — Судзуки (64, автогол).

Стартовые составы: