Ничья на «Вилла Парк»: Автогол Судзуки лишил «Астон Виллу» победы
В рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги в Бирмингеме состоялось захватывающее противостояние, в котором «Астон Вилла» принимала на своем поле лондонский «Фулхэм» клуб. В напряженном матче на стадионе «Вилла Парк» команды разошлись миром, зафиксировав боевую ничью 1:1.
Хотя счет в матче открыл новый бомбардир хозяев Николас Джексон, неожиданный автогол во втором тайме принес гостям одно очко.
Хроника матча: Мастерство Джексона и неудача Судзуки
С первых минут игра проходила в режиме активных атак обеих команд:
Джексон открыл счет (39-я минута): Усилив давление перед перерывом, «Астон Вилла» добилась своего — Николас Джексон хладнокровно реализовал момент в штрафной площади, открыв счет (1:0);
Решающий автогол (64-я минута): Во втором тайме, в ходе одной из атак лондонцев, пытавшихся сравнять счет, голкипер хозяев Дзион Судзуки неожиданно срезал мяч в свои ворота — 1:1;
Финальный штурм: В оставшееся время Унаи Эмери провел несколько атакующих замен, однако забить второй гол в ворота, которые защищал Бернд Лено, не удалось.
Ситуация в турнирной таблице
Эта ничья повлияла на положение команд в турнирной таблице следующим образом:
«Астон Вилла» в десятке сильнейших: Бирмингемцы довели количество очков до 12 и занимают 9-ю строчку турнирной таблицы;
«Фулхэм» на 15-м месте: Завоевав ценное выездное очко, «дачники» довели свой актив до 9 баллов и расположились на 15-й позиции.
Протокол и составы
АПЛ. 9-й тур
«Астон Вилла» — «Фулхэм» 1:1
Голы: Джексон (39) — Судзуки (64, автогол).
Стартовые составы:
«Астон Вилла»: Судзуки, Линделеф, Пау Торрес, Кэш, Камара (Баркли, 79), Горецка (Мбайе, 67), Матсен, Эдгардс, Макгинн (Гарначо, 87), Манзамби (Жоау Гомес, 67), Джексон.
«Фулхэм»: Лено, Кастань (Ларссон, 87), Аффенгрубер, Бэсси, Робинсон, Чарльз, Берге, Бобб (Тете, 79), Кинг (Паласиос, 79), Ивоби (Карни, 75), Гонсало Гарсия (Муниз, 87).
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