Рубен Диаш высказался о болезненном поражении от «Астон Виллы»

В рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги, уступив на выезде «Астон Вилле» со счетом 1:2, «Манчестер Сити» капитан клуба Рубен Диаш поделился своими мыслями об этом матче и первом поражении в сезоне.

Начав сезон с семи побед подряд, «горожане» столкнулись с первой потерей очков в сложном противостоянии в Бирмингеме. Капитан признал высокую эффективность соперника и открыто заявил о трудностях своей команды в начале игры.

«Потребовалось время на адаптацию»: Трудности в первом тайме

Опытный португальский защитник отметил, что в первые минуты встречи хозяева применили тактические ходы, ставшие неожиданностью:

Стартовое замешательство: «Это поражение очень болезненно, потому что мы вели упорную борьбу на поле. В первые 10-15 минут первого тайма нам потребовалось время, чтобы войти в темп игры;

Тактические изменения: Они неожиданно изменили свое расположение на поле, и нам потребовалось определенное время, чтобы адаптироваться к этой новой схеме», — прокомментировал Диаш.

«Две атаки и два гола»: Сверхвысокая эффективность соперника

Рубен Диаш отметил, что, несмотря на большое преимущество «Манчестер Сити», соперник максимально реализовал свои моменты:

Болезненная разница: «Тем не менее, мы продолжали бороться и создавать моменты. Соперник же лишь дважды перешел в атаку и забил 2 мяча. Действительно, очень высокая и беспощадная эффективность;

Задачи на будущее: Есть еще много аспектов, над которыми нам нужно серьезно работать. Мы должны показывать более качественную игру», — подчеркнул капитан.

Поражение на «Вилла Парк» хоть и не лишило «Манчестер Сити» лидерства в турнирной таблице, стало серьезным предупреждением для тренерского штаба относительно игры в обороне и начала матчей.