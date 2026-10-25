Аброрбек Шарипов был дисквалифицирован в 3-м раунде и завершил выступление на турнире

·102·Спорт
Аброрбек Шарипов был дисквалифицирован в 3-м раунде и завершил выступление на турнире

На проходящем в городе Будва (Черногория) под эгидой международной организации Ворлд Боксинг Чемпионате мира по боксу среди спортсменов до 19 лет для сборной Узбекистана был зафиксирован неожиданный и спорный результат.

В четвертьфинальном поединке в весовой категории до 80 килограммов за путевку в полуфинал и гарантированную медаль наш соотечественник Аброрбек Шарипов состязался с российским соперником Прохором Старцевым.

Решающий 3-й раунд и резкое решение судьи

Хотя бескомпромиссная борьба на ринге проходила в напряженном темпе, судьба поединка не дошла до подсчета очков:

  • Влияние предупреждений: По ходу боя количество нарушений увеличилось, и рефери в ринге несколько раз выражал претензии узбекистанскому боксеру;

  • Дисквалификация: В 3-м раунде рефери вынес Аброрбеку Шарипову третье официальное предупреждение и, согласно регламенту турнира, немедленно остановил бой, дисквалифицировав (отстранив от соревнований) нашего соотечественника;

  • Медаль упущена: В результате Прохор Старцев досрочно отпраздновал победу, вышел в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. Шарипов же остался без призовых мест и завершил свое участие в чемпионате.

Масштаб Чемпионата мира Ворлд Боксинг У-19

Данное соревнование, продолжающееся на рингах Будвы, объединило будущих звезд мирового бокса:

  • Сроки и место проведения: Первенство мира У-19 проходит с 16 по 27 октября 2026 года в Черногории;

  • Масштаб участников: В бескомпромиссных боях принимают участие 474 молодых боксера из 69 стран мира;

  • Весовые категории: Поединки проходят в общей сложности в 20 весовых категориях — по 10 направлений среди юношей и девушек.

Аброрбек ШариповWorld BoxingЧемпионат мира по боксу U-19Будва
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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