Зульфиқор Адхамжонов победил украинского соперника и гарантировал себе медаль чемпионата мира
На проходящем в городе Будва (Черногория) чемпионате мира среди боксеров до 19 лет под эгидой международной организации Ворлд Боксинг сборная Узбекистана сделала очередной успешный шаг.
Защищающий честь нашей страны в весовой категории до 70 кг перспективный мастер кожаной перчатки Зульфиқор Адхамжонов в рамках четвертьфинала провел бой против украинского соперника Александра Кравченко и одержал яркую победу.
Решение судей со счетом 4:1 и гарантированная медаль
Четвертьфинальный поединок, являющийся одним из важнейших этапов соревнований, прошел в напряженном и бескомпромиссном темпе:
Острая борьба: Оба боксера на протяжении трех раундов продемонстрировали открытый и агрессивный бой, показав активную атаку на ринге;
Превосходство Адхамжонова: Точные удары узбекистанского боксера, правильный выбор дистанции и удержание инициативы в своих руках предрешили исход боя;
Решение судей: По итогам трех раундов судьи зафиксировали победу Зульфиқор Адхамжонова со счетом 4:1;
Путевка в полуфинал: Благодаря этой важной победе наш соотечественник завоевал путевку в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.
Подробности чемпионата мира Ворлд Боксинг У-19
На рингах Будвы меряются силами самые талантливые молодые спортсмены мира:
Сроки проведения соревнований: Турнир проходит в Черногории с 16 по 27 октября 2026 года;
Масштаб участников: В соревнованиях принимают участие в общей сложности 474 молодых мастера кожаной перчатки из 69 стран мира;
Весовые категории: Поединки проходят в общей сложности в 20 весовых категориях — по 10 направлений среди юношей и девушек.
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