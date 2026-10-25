Зульфиқор Адхамжонов победил украинского соперника и гарантировал себе медаль чемпионата мира

На проходящем в городе Будва (Черногория) чемпионате мира среди боксеров до 19 лет под эгидой международной организации Ворлд Боксинг сборная Узбекистана сделала очередной успешный шаг.

Защищающий честь нашей страны в весовой категории до 70 кг перспективный мастер кожаной перчатки Зульфиқор Адхамжонов в рамках четвертьфинала провел бой против украинского соперника Александра Кравченко и одержал яркую победу.

Решение судей со счетом 4:1 и гарантированная медаль

Четвертьфинальный поединок, являющийся одним из важнейших этапов соревнований, прошел в напряженном и бескомпромиссном темпе:

Острая борьба: Оба боксера на протяжении трех раундов продемонстрировали открытый и агрессивный бой, показав активную атаку на ринге;

Превосходство Адхамжонова: Точные удары узбекистанского боксера, правильный выбор дистанции и удержание инициативы в своих руках предрешили исход боя;

Решение судей: По итогам трех раундов судьи зафиксировали победу Зульфиқор Адхамжонова со счетом 4:1;

Путевка в полуфинал: Благодаря этой важной победе наш соотечественник завоевал путевку в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

Подробности чемпионата мира Ворлд Боксинг У-19

На рингах Будвы меряются силами самые талантливые молодые спортсмены мира: