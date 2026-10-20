Сенсация на ринге: узбекистанский боксер выбил казахстанского соперника из турнира

·112·Спорт
Сенсация на ринге: узбекистанский боксер выбил казахстанского соперника из турнира

В черногорском городе Будва на чемпионате мира среди боксеров до 19 лет, проходящем под эгидой Ворлд Боксинг, состоялось очередное принципиальное противостояние узбекской и казахской школ бокса.

В рамках стадии 1/16 финала в весовой категории до 75 килограммов член сборной Узбекистана Сухроб Рахматуллаев вышел на ринг против талантливого мастера кожистых перчаток из Казахстана Амира Рамазана.

Абсолютное превосходство на ринге: уверенная победа со счетом 5:0

В трех раундах, прошедших под знаком острых и яростных ударов, узбекистанский спортсмен продемонстрировал полное преимущество:

  • Инициатива с первого раунда: Рахматуллаев точно контролировал дистанцию в бою и сумел прорвать оборону соперника с помощью быстрых и мощных комбинаций;

  • Единогласное решение судей: По итогам боя все боковые судьи единогласно отдали победу со счетом 5:0 нашему соотечественнику Сухробу Рахматуллаеву;

  • Путевка в следующий этап: Благодаря этому важному успеху узбекистанский боксер пробился в следующий раунд чемпионата мира, а казахстанец Амир Рамазан досрочно завершил борьбу за медали и чемпионство.

Чемпионат мира Ворлд Боксинг: масштаб соревнований и факты

Это престижное соревнование, организованное в городе Будва, выявляет будущих олимпийских звезд:

  • Возрастная категория и охват: Турнир организован среди боксеров до 19 лет (У-19), начался 16 октября и продлится до 27 октября;

  • Количество участников: За призовые места на турнире борются в общей сложности 474 лучших спортсмена из 69 национальных федераций мира.

Эта яркая победа Сухроба Рахматуллаева достойно продолжила победное шествие нашей национальной сборной на первенстве мира.

Сухроб РахматуллаевАмир РамазанЧемпионат World Boxing U-19Будва
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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