Мухтасар Алиева победила россиянку Тишкову и гарантировала себе медаль ЧМ

На проходящем в городе Будва (Черногория) чемпионате мира по боксу среди молодежи до 19 лет под эгидой международной организации Ворлд Боксинг сборная Узбекистана оформила очередной важный успех.

Выступающая в весовой категории до 48 килограммов талантливая отечественная боксерша Мухтасар Алиева в четвертьфинале провела бой против представительницы России Алины Тишковой и одержала уверенную победу.

Единогласное решение судей и гарантированная медаль

Трехраундовый поединок за путевку в полуфинал и гарантированную медаль турнира прошел под полной диктовку нашей соотечественницы:

Ход боя: Мухтасар Алиева на протяжении трех раундов демонстрировала точные удары, высокую скорость и техническое превосходство, оставив российской сопернице практически мало шансов;

Победа единогласным решением: По итогам поединка все судьи единогласно отдали победу Алиевой;

Медаль в кармане: Благодаря этой победе наша соотечественница вышла в полуфинал чемпионата мира, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль;

Соперница осталась без наград: Алина Тишкова из России выбыла из гонки за медали и была вынуждена завершить свое участие в Будве на стадии четвертьфинала.

Кратко о молодежном чемпионате мира Ворлд Боксинг У-19

Нынешнее соревнование является одним из крупнейших и престижных глобальных турниров в мире молодежного бокса: