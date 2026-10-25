Мухтасар Алиева победила россиянку Тишкову и гарантировала себе медаль ЧМ

·66·Спорт
Мухтасар Алиева победила россиянку Тишкову и гарантировала себе медаль ЧМ

На проходящем в городе Будва (Черногория) чемпионате мира по боксу среди молодежи до 19 лет под эгидой международной организации Ворлд Боксинг сборная Узбекистана оформила очередной важный успех.

Выступающая в весовой категории до 48 килограммов талантливая отечественная боксерша Мухтасар Алиева в четвертьфинале провела бой против представительницы России Алины Тишковой и одержала уверенную победу.

Единогласное решение судей и гарантированная медаль

Трехраундовый поединок за путевку в полуфинал и гарантированную медаль турнира прошел под полной диктовку нашей соотечественницы:

  • Ход боя: Мухтасар Алиева на протяжении трех раундов демонстрировала точные удары, высокую скорость и техническое превосходство, оставив российской сопернице практически мало шансов;

  • Победа единогласным решением: По итогам поединка все судьи единогласно отдали победу Алиевой;

  • Медаль в кармане: Благодаря этой победе наша соотечественница вышла в полуфинал чемпионата мира, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль;

  • Соперница осталась без наград: Алина Тишкова из России выбыла из гонки за медали и была вынуждена завершить свое участие в Будве на стадии четвертьфинала.

Кратко о молодежном чемпионате мира Ворлд Боксинг У-19

Нынешнее соревнование является одним из крупнейших и престижных глобальных турниров в мире молодежного бокса:

  • Сроки и место: Первенство мира У-19 проходит с 16 по 27 октября 2026 года в городе Будва (Черногория);

  • Масштаб участников: В состязаниях ведут борьбу в общей сложности 474 лучших молодых боксера из 69 стран мира;

  • Формат турнира: Боксеры поднимаются на ринг в 20 весовых категориях (по 10 среди юношей и девушек) за звание чемпиона мира.

Мухтасар АлиеваWorld BoxingМолодежный чемпионат мира по боксуБудва
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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