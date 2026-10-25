Роналдиньо в 46 лет сыграет за итальянский клуб «Равенна»

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо готовится вернуться в профессиональный футбол в 46 лет. Итальянский клуб «Равенна», выступающий в третьем дивизионе, объявил, что он выйдет на поле 15 ноября 2026 года в матче против «Форли». Встреча пройдет на стадионе «Бруно Бенелли». Об этом сообщает Reuters.

Роналдиньо провел свой последний официальный матч в 2015 году за бразильский клуб «Флуминенсе», а в 2018 году объявил о завершении карьеры игрока. Он не участвовал в официальных играх на профессиональном уровне более 11 лет.

Футболист подписал контракт с «Равенной» в июне 2026 года. Позже он также приобрел часть акций клуба. Изначально сообщалось, что его участие в команде, скорее всего, будет связано с продвижением клуба. Теперь же участие Роналдиньо в официальном матче подтверждено.

Роналдиньо в составе сборной Бразилии стал победителем чемпионата мира 2002 года. Кроме того, в 2005 году он завоевал «Золотой мяч», а за свою карьеру выступал за такие клубы, как «Барселона», «Милан» и «Пари Сен-Жермен».

Одна из целей возвращения футболиста — забить 300-й гол в своей карьере. Роналдиньо не исключал такой возможности во время презентации в Италии в августе и заявил, что приехал, чтобы помочь команде.