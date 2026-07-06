Беллетти: Неймар лишь продолжил стиль, изобретенный Роналдиньо

Бывший защитник сборной Бразилии Жулиано Беллетти выступил с неожиданным заявлением о связи между звездой современного футбола Неймаром и легендарным Роналдиньо. По его мнению, все магические движения и технические приемы, которые Неймар демонстрировал на протяжении своей карьеры, на самом деле являются продолжением наследия, созданного чемпионом мира 2002 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Эти размышления прозвучали после неожиданного вылета сборной Бразилии с чемпионата мира 2026 года и объявления Неймара о завершении международной карьеры. Напомним, что «Селесао» уступили Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала, после чего лучший бомбардир в истории сборной решил повесить бутсы на гвоздь.

Неймар провел за сборную Бразилии 130 матчей, забив 80 голов и отдав 59 результативных передач. Хотя эти цифры сделали его самым результативным игроком в истории страны, многие эксперты и болельщики не ставят его наследие на один уровень с Роналдиньо. Жулиано Беллетти поддержал именно эту точку зрения, подчеркнув, что фундамент игрового стиля Неймара заложил именно Роналдиньо.

Роналдиньо — основатель современного бразильского футбола

«Я думаю, что Неймар лишь повторял то, что изобрел и создал Роналдиньо», — сказал Беллетти в интервью телеканалу ДАЗН. По его словам, дриблинг с прилипшим к ноге мячом, пасы спиной и неожиданные финты — это плоды творчества именно Роналдиньо. Неймар же является преемником, который объединил эти магические элементы и применил их в современном футболе.

Также Беллетти опроверг миф, сложившийся в футбольном мире за долгие годы. Многие считают, что Роналдиньо добился успеха только благодаря врожденному таланту и ленился на тренировках. Однако защитник, выступавший вместе с ним в «Барселоне» и сборной Бразилии, утверждает обратное.

«Роналдиньо очень много тренировался, я говорю это серьезно. На маленьких площадках, в ограниченном пространстве, в ситуациях один на один или два на два он работал ежедневно, каждую неделю без остановки. За его дриблингом и неустанным стремлением вперед стояла огромная физическая сила и труд. Он никогда не симулировал и не падал на поле просто так», — вспоминает Беллетти.

По мнению бывшего футболиста, Роналдиньо своим трудом и мастерством создал эталон для представителей следующего поколения, таких как Неймар. Достижения Неймара за 16 лет карьеры в сборной построены именно на этом фундаменте. Хотя Неймар превзошел своего наставника по статистическим показателям, в плане эстетики игры и новаторства Роналдиньо остается непревзойденным.