Кафу назвал величайшую четверку в истории футбола: Роналдиньо также в списке

Легендарный защитник сборной Бразилии Кафу высказался о вечных спорах вокруг величайших игроков в мире футбола. Он объявил свой личный рейтинг, отметив, что к ряду таких гениев, как Лионель Месси, Диего Марадона и Пеле, следует добавить еще одну бразильскую звезду. Об этом сообщает Goal.com .

В интервью изданию El Mundo Кафу заявил, что при выборе сильнейших игроков в истории футбола следует обращать внимание не только на статистику, но и на искусство на поле. По его мнению, наряду с Лионелем Месси, Диего Марадоной и Пеле, на самой вершине футбола стоит и Роналдиньо. Кафу назвал эту четверку истинными творцами футбольного искусства.

"Эти футболисты создали историю, оставили неизгладимый след и стали чемпионами мира. Они двигались по полю с невероятной легкостью. Они просто играли с мячом; дриблинг, удары или голы не составляли для них труда. Наблюдать за их игрой было истинным удовольствием", — пояснил легендарный защитник.

Гармония футбольного искусства и характера

Говоря о том, почему Роналдиньо достоин этого списка, Кафу особо отметил его стиль игры и радость, которую он дарил болельщикам. По его словам, футбол состоит не только из цифр, но и из совокупности действий, которые радуют глаз зрителя. Именно в этом аспекте Роналдиньо выделялся на фоне остальных.

Бывшая звезда «Милана» и «Ромы» подчеркнул, что еще одним важным объединяющим фактором для этой четверки является их характер и поведение на поле. Несмотря на постоянную грубость со стороны защитников, эти футболисты всегда сохраняли самообладание.

"Мы не видели, чтобы Лионель Месси, Роналдиньо, Пеле или Марадона с кем-то ссорились на поле. Они просто играют в футбол. Их бьют, а они встают и с улыбкой продолжают игру. Как они унижают соперника? Только с помощью красивого дриблинга и голов. Именно это и хотят видеть болельщики", — говорит Кафу.

Опираясь на свои наблюдения, Кафу считает эту четверку — двух бразильцев и двух аргентинцев — лучшими игроками в истории футбола. По его мнению, именно эти футболисты привнесли в игру истинный смысл и красоту.

В конце беседы Кафу также затронул тему нынешнего состояния сборной Бразилии. По его мнению, в нынешней команде роль тренера заметнее, чем роль звездных футболистов, что свидетельствует о некотором изменении традиционной культуры бразильского футбола.