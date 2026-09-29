Сборная Бразилии совершила камбэк против Австралии: победа со счетом 4:2
Сборная Бразилии одержала победу над Австралией в товарищеском матче со счетом 4:2. Южноамериканцы начали встречу с быстрого гола, однако уже в первом тайме оказались в роли догоняющих. После перерыва они кардинально изменили ситуацию и еще дважды поразили ворота соперника.
В матче было забито шесть голов, важную роль сыграли и пенальти.
Бразилия начала матч с быстрого гола
Уже на третьей минуте встречи Бразилия открыла счет.
Вандерсон завершил атаку своей команды точным ударом и вывел бразильцев вперед — 1:0.
Однако быстрый гол не деморализовал Австралию. Напротив, хозяева перехватили инициативу и начали создавать опасные моменты у ворот Бразилии.
Австралия изменила счет в первом тайме
Давление Австралии принесло свои плоды на 30-й минуте.
Алессандро Чиркати сравнял счет, придав своей команде новые силы — 1:1.
Вскоре австралийцы еще раз поразили ворота бразильцев.
На 34-й минуте Коннор Меткалф забил гол и вывел Австралию вперед со счетом 2:1.
Таким образом, начавшая встречу с быстрого гола Бразилия за короткое время оказалась в счете позади.
Рафинья сравнял счет с пенальти
Ближе к концу первого тайм Бразилия снова активизировалась в атаке и получила право на пенальти.
11-метровый штрафной удар уверенно реализовал Рафинья.
Таким образом, в преддверии перерыва счет снова стал равным — 2:2.
Первый тайм завершился с этим счетом.
Во втором тайме Бразилия сказала свое слово
После перерыва Бразилия постаралась полностью взять инициативу в свои руки.
Атаки команды становились все более опасными, и на 70-й минуте это давление принесло результат.
Бруно Гимарайнс поразил ворота соперника и снова вывел Бразилию вперед — 3:2.
В то время как Австралия пыталась сравнять счет, бразильцы в очередной раз успешно воспользовались возможностью.
Винисиус Жуниор установил окончательный счет
На 80-й минуте Бразилия заработала еще один пенальти.
На этот к 11-метровой отметке подошел Винисиус Жуниор. Он точным ударом реализовал момент.
Таким образом, счет стал 4:2.
В оставшиеся минуты Австралия пыталась сократить отставание в счете, но Бразилия удержала свое преимущество.
Австралия – Бразилия: 2:4
Товарищеский матч
Австралия – Бразилия — 2:4
Голы:
Чиркати — 30;
Меткалф — 34;
Вандерсон — 3;
Рафинья — 45;
Бруно Гимарайнс — 70;
Винисиус Жуниор — 80.
Таким образом, несмотря на то что Бразилия начала матч с быстрого гола, а затем оказалась в роли догоняющей, во втором тайме она переломила ход встречи и победила Австралию со счетом 4:2.
Одним из самых важных моментов для бразильцев в этой встрече стало то, что команда сумела выйти из сложной ситуации и во втором тайме вновь завладеть инициативой.
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