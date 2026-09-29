Сборная Бразилии совершила камбэк против Австралии: победа со счетом 4:2

Сборная Бразилии одержала победу над Австралией в товарищеском матче со счетом 4:2. Южноамериканцы начали встречу с быстрого гола, однако уже в первом тайме оказались в роли догоняющих. После перерыва они кардинально изменили ситуацию и еще дважды поразили ворота соперника.

В матче было забито шесть голов, важную роль сыграли и пенальти.

Бразилия начала матч с быстрого гола

Уже на третьей минуте встречи Бразилия открыла счет.

Вандерсон завершил атаку своей команды точным ударом и вывел бразильцев вперед — 1:0.

Однако быстрый гол не деморализовал Австралию. Напротив, хозяева перехватили инициативу и начали создавать опасные моменты у ворот Бразилии.

Австралия изменила счет в первом тайме

Давление Австралии принесло свои плоды на 30-й минуте.

Алессандро Чиркати сравнял счет, придав своей команде новые силы — 1:1.

Вскоре австралийцы еще раз поразили ворота бразильцев.

На 34-й минуте Коннор Меткалф забил гол и вывел Австралию вперед со счетом 2:1.

Таким образом, начавшая встречу с быстрого гола Бразилия за короткое время оказалась в счете позади.

Рафинья сравнял счет с пенальти

Ближе к концу первого тайм Бразилия снова активизировалась в атаке и получила право на пенальти.

11-метровый штрафной удар уверенно реализовал Рафинья.

Таким образом, в преддверии перерыва счет снова стал равным — 2:2.

Первый тайм завершился с этим счетом.

Во втором тайме Бразилия сказала свое слово

После перерыва Бразилия постаралась полностью взять инициативу в свои руки.

Атаки команды становились все более опасными, и на 70-й минуте это давление принесло результат.

Бруно Гимарайнс поразил ворота соперника и снова вывел Бразилию вперед — 3:2.

В то время как Австралия пыталась сравнять счет, бразильцы в очередной раз успешно воспользовались возможностью.

Винисиус Жуниор установил окончательный счет

На 80-й минуте Бразилия заработала еще один пенальти.

На этот к 11-метровой отметке подошел Винисиус Жуниор. Он точным ударом реализовал момент.

Таким образом, счет стал 4:2.

В оставшиеся минуты Австралия пыталась сократить отставание в счете, но Бразилия удержала свое преимущество.

Австралия – Бразилия: 2:4

Товарищеский матч

Австралия – Бразилия — 2:4

Голы:

Чиркати — 30;

Меткалф — 34;

Вандерсон — 3;

Рафинья — 45;

Бруно Гимарайнс — 70;

Винисиус Жуниор — 80.

Таким образом, несмотря на то что Бразилия начала матч с быстрого гола, а затем оказалась в роли догоняющей, во втором тайме она переломила ход встречи и победила Австралию со счетом 4:2.

Одним из самых важных моментов для бразильцев в этой встрече стало то, что команда сумела выйти из сложной ситуации и во втором тайме вновь завладеть инициативой.