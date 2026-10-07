Бразильский волшебник обратился со словами от сердца к завершившему карьеру в сборной Месси

·43·Спорт
Бразильский волшебник обратился со словами от сердца к завершившему карьеру в сборной Месси

Легенда мирового футбола, бывшая звезда «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо выступил с искренним и трогательным обращением к своему другу и ученику Лионелю Месси, который поставил точку в своей 21-летней карьере в сборной Аргентины. Бразильский волшебник вспомнил первые шаги Месси в составе каталонцев, их дружбу и общее футбольное наследие.

Роналдиньо, отдававший голевую передачу молодому Лео на «Камп Ноу», полностью поддержал выбор аргентинского капитана и подчеркнул, что его имя навечно вписано в историю.

«Ты заставил нас наслаждаться футболом»: обращение Роналдиньо

Бразильская легенда открыто выразил свои чувства, связанные с Месси, на своей странице в соцсетях:

  • Бок о бок с первых шагов: «Лео, какое это было удовольствие, какая радость — быть частью твоей истории с самого первого дня! Ты заставлял нас улыбаться и наслаждаться футболом. Твое имя вписано в историю Аргентины и всего мира», — написал обладатель «Золотого мяча»;

  • Общая детская мечта: «Только мы знаем, какую радость приносит осуществление детской мечты — защищать честь нашей страны и стать чемпионами мира. Ты отдал все силы за свою сборную и свою страну»;

  • Семья и философия жизни: «Я хорошо тебя понимаю и знаю, что все, что связано с семьей, заставляет человека многое переосмыслить. Наслаждайся жизнью, брат. Желаю тебе всего наилучшего сегодня и всегда».

Яркое прощание на «Монументале» и счет 3:0

Напомним, 39-летний Лионель Месси провел свой последний матч в составе сборной Аргентины против сборной Бенина:

  • Бенефис и последняя сцена: В поединке, прошедшем на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе, хозяева одержали победу со счетом 3:0. Месси забил гол с пенальти и отдал прямые голевые передачи (ассисты) еще на два мяча своих партнеров;

  • Овации болельщиков: После матча капитан со слезами на глазах произнес прощальную речь перед народом.

Безупречные рекорды в национальной футболке и высшая вершина

Путешествие Лионеля Месси в футболке «альбиселесте» завершилось самыми яркими результатами в истории футбола:

  • Чемпион мира (Катар-2022): Высший трофей, завоеванный в составе сборной после 36-летнего перерыва;

  • Континентальные титулы: Двукратное победное участие в Кубках Америки (Копа Америка) в 2021 и 2024 годах, а также победа в «Финалиссиме» 2022 года;

  • Общий результат: В общей сложности 208 матчей, 126 голов и 70 результативных передач за Аргентину.

Искренние отношения между Роналдиньо и Месси в очередной раз продемонстрировали миллионам болельщиков несравненное уважение двух великих талантов на поле и в жизни.

Лионель МессиРоналдиньосборная АргентиныКубок Америки
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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