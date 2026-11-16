Роналдиньо вернулся на поле спустя 4068 дней: принял участие в голевой атаке уже в первом матче
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- Бразильский легендарный футболист Роналдиньо в возрасте 46 лет вернулся на поле в официальном матче за итальянский клуб «Равенна» после перерыва в 4068 дней.
- Он полностью отыграл первый тайм в матче против «Форли», состоявшемся 15 ноября 2026 года, и принял активное участие в атаке, приведшей к одному из голов команды.
- В настоящее время дальнейшие выступления на поле футболиста, ставшего одним из акционеров клуба, зависят от решения президента организации.
Сбылось то, что футбольные болельщики мечтали увидеть на протяжении многих лет. Бразильская легенда Роналдиньо в 46 лет вновь вышел на поле в официальном матче. Он полностью провел первый тайм дерби против «Форли» в составе итальянского клуба «Равенна» и принял участие в атаке, которая привела к одному из важнейших голов команды. Самое интересное, что поначалу многие не верили в новости о его возвращении.
Роналдиньо, оставивший особый след в истории современного футбола своей неповторимой техникой, улыбкой на поле и неожиданными действиями, снова появился на футбольном газоне. Его дебют в составе «Равенны» состоялся 15 ноября 2026 года в матче против «Форли» в третьем итальянском дивизионе.
Таким образом, спустя 4068 дней после последнего официального матча бразильской звезды, болельщики получили возможность снова увидеть его в футбольной форме.
Многие думали, что это шутка
Новости о том, что Роналдиньо присоединился к «Равенне» и возвращается на поле, поначалу вызвали удивление в футбольном сообществе. Некоторые восприняли это как рекламный проект или попытку привлечь внимание болельщиков.
На то были причины: в последний раз бразильский футболист участвовал в официальном матче в сентябре 2015 года в составе бразильского «Флуминенсе». А в 2018 году он объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
Однако «Равенна» осуществила его возвращение. Клуб не только включил Роналдиньо в свой состав, но он также стал одним из акционеров команды.
Наконец, 15 ноября все сомнения были развеяны: 46-летняя звезда занял место в основном составе в матче против «Форли».
Отыграл не 30 минут, а весь первый тайм
Изначально ожидалось, что Роналдиньо проведет на поле около 30 минут. Но он сыграл больше запланированного и полностью провел первый тайм.
Бразильский футболист вышел на поле в футболке «Равенны» под 10-м номером. Болельщики на стадионе встретили его бурными овациями. Каждое его касание мяча, передачи и технические действия вызывали особый интерес на трибунах.
Хотя Роналдиньо уже не передвигался по всему полю на высокой скорости, как раньше, его присущая футболу тонкая техника и обращение с мячом по-прежнему привлекали внимание.
Его участие в матче не ограничилось лишь символическим присутствием. Бразильская звезда активно участвовал в атаках своей команды.
Вклад Роналдиньо в атаку на 36-й минуте
На 36-й минуте встречи «Равенна» открыла счет. В ходе атаки, в которой участвовал Роналдиньо, мяч был доставлен Хулио Донати, который и поразил ворота соперника.
Таким образом, бразильский футболист принял участие в голевой атаке уже в первом официальном матче после долгого перерыва.
Во втором тайме «Равенна» еще больше закрепила свое преимущество. На 58-й минуте Симоне Рабби поразил ворота соперника, установив счет 2:0.
Встреча завершилась с этим результатом. «Равенна» одержала победу в важном дерби, а возвращение Роналдиньо стало незабываемым событием для болельщиков команды.
Выйдет ли Роналдиньо на поле снова?
После матча бразильская звезда поделился своими впечатлениями. Он выразил удовлетворение от возвращения в футбол, возможности играть на одном поле с молодыми футболистами и снова встретиться с болельщиками.
Будет ли он участвовать в следующих матчах, пока неясно. Роналдиньо сказал, что этот вопрос зависит от решения президента клуба. Он также не скрывал, что готов снова выйти на поле, если президент предложит.
Это породило у болельщиков еще один вопрос: увидим ли мы Роналдиньо в форме «Равенны» снова?
Неизгладимый след в истории футбола
Возвращение Роналдиньо в футбол имеет большее значение, чем просто дебют. Он стал чемпионом мира в 2002 году в составе сборной Бразилии, завоевал «Золотой мяч» в 2005 году и выступал за такие великие клубы, как «Барселона» и «Милан».
Его стиль игры повлиял на целое поколение футбольных болельщиков. Для Роналдиньо футбол состоял не только из результатов и побед, но и был искусством творчества, удовольствия и дарения радости зрителям.
Возвращение после 4068-дневного перерыва примечательно именно этим аспектом. Футбольная легенда, вышедшая на поле в 46 лет, еще раз подарила своим поклонникам незабываемые моменты.
Возможно, это его последний официальный матч, а возможно, Роналдиньо решит еще несколько раз надеть футбольную форму. В любом случае, одно можно сказать наверняка: его дебют в составе «Равенны» запомнится как одно из самых неожиданных и приятных возвращений в истории футбола.
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