Роналдиньо вернулся на поле спустя 4068 дней: принял участие в голевой атаке уже в первом матче

Сбылось то, что футбольные болельщики мечтали увидеть на протяжении многих лет. Бразильская легенда Роналдиньо в 46 лет вновь вышел на поле в официальном матче. Он полностью провел первый тайм дерби против «Форли» в составе итальянского клуба «Равенна» и принял участие в атаке, которая привела к одному из важнейших голов команды. Самое интересное, что поначалу многие не верили в новости о его возвращении.

Роналдиньо, оставивший особый след в истории современного футбола своей неповторимой техникой, улыбкой на поле и неожиданными действиями, снова появился на футбольном газоне. Его дебют в составе «Равенны» состоялся 15 ноября 2026 года в матче против «Форли» в третьем итальянском дивизионе.

Таким образом, спустя 4068 дней после последнего официального матча бразильской звезды, болельщики получили возможность снова увидеть его в футбольной форме.

Многие думали, что это шутка

Новости о том, что Роналдиньо присоединился к «Равенне» и возвращается на поле, поначалу вызвали удивление в футбольном сообществе. Некоторые восприняли это как рекламный проект или попытку привлечь внимание болельщиков.

На то были причины: в последний раз бразильский футболист участвовал в официальном матче в сентябре 2015 года в составе бразильского «Флуминенсе». А в 2018 году он объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

Однако «Равенна» осуществила его возвращение. Клуб не только включил Роналдиньо в свой состав, но он также стал одним из акционеров команды.