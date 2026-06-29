Сможет ли Бразилия взять реванш у Японии? Большое испытание в плей-офф

·42·Спорт
Сможет ли Бразилия взять реванш у Японии? Большое испытание в плей-офф

В плей-офф ЧМ-2026 сегодня и ночью болельщиков ждут еще три интересных матча. 29–30 июня пары Бразилия — Япония, ГерманияПарагвай и Нидерланды — Марокко сразятся за выход в 1/8 финала.

Один из центральных матчей дня пройдет в Хьюстоне. Пятикратные чемпионы мира, Бразилия, попытаются взять реванш у Японии, которая обыграла их в последней очной встрече.

Когда состоится матч Бразилия — Япония?

Бразилия — Япония
29 июня, 22:00
НРГ Стадиум, Хьюстон

В этом противостоянии фаворитом считается Бразилия. Однако результат Японии в недавнем прошлом служит серьезным предупреждением для «селесао».

Как Япония обыграла Бразилию?

В товарищеском матче, прошедшем в октябре 2025 года, Бразилия вела со счетом 2:0 после первого тайма.

Несмотря на это, подопечные Хадзиме Мориясу полностью изменили ситуацию во втором тайме и довели встречу до победы со счетом 3:2.

Этот результат показал, что Японию никогда нельзя недооценивать.

В групповом этапе азиаты также:

  • на равных боролись с Нидерландами;

  • оказали серьезное сопротивление Швеции;

  • разгромили Тунис с крупным счетом.

Основные потери Японии

На этот раз Япония выйдет на поле без ряда важных футболистов, принимавших участие в прошлогодней победе.

Митома, Кубо, Эндо и Минамино не смогут помочь своей команде в этом матче.

Эти потери могут сказаться на атакующем потенциале Японии. Однако Аясэ Уэда и Даичи Камада сейчас находятся в отличной спортивной форме.

Они постараются использовать свободные зоны сзади, когда линия обороны Бразилии будет выдвигаться вперед.

Бразилия, похоже, приходит в себя

Бразилия под руководством Карло Анчелотти тяжело начала групповой этап.

После ничьей с Марокко в игре команды наметились позитивные изменения, и в следующих двух матчах были одержаны уверенные победы.

Главные герои в атаке Бразилии:

  • Винисиус Жуниор — 4 гола;

  • Матеус Кунья — 3 гола;

  • Неймар — вернулся в строй после травмы.

Нестандартные решения и индивидуальное мастерство Неймара могут оказать огромную помощь команде в плей-офф.

Где слабое место Бразилии?

Хотя Бразилия выглядит сильно в атаке, в линии полузащиты есть проблемы.

Заметно, что Каземиро стареет и испытывает трудности в играх с высоким темпом. Поэтому Япония может воспользоваться свободным пространством в центре.

Сценарий игры предсказать несложно:

  • Бразилия будет больше владеть мячом;

  • Япония будет дисциплинированно действовать в обороне;

  • азиаты создадут основную опасность в контратаках.

Именно быстрыми контратаками Марокко создало проблемы Бразилии в первом туре группового этапа.

Предыдущие победы не должны сбивать с толку

В следующих двух турах Бразилия уверенно обыграла Шотландию и Гаити.

Однако стоит учитывать, что эти команды не оказали такого сопротивления, как Япония. Поэтому истинная сила «селесао» проявится именно в матче плей-офф.

Какой путь может ждать Бразилию дальше?

Если подопечные Анчелотти преодолеют барьер в лице Японии, в следующем раунде они встретятся с победителем пары Норвегия — Кот-д'Ивуар.

Возможные следующие соперники:

Этап

Возможный соперник

1/8 финала

Норвегия или Кот-д'Ивуар

Четвертьфинал

Англия

Полуфинал

Аргентина

Таким образом, путь к чемпионству для Бразилии не будет легким.

Ответ на главный вопрос станет известен сегодня

В последние годы Бразилию часто критиковали за игру и результаты. Теперь команда должна продемонстрировать свой истинный потенциал в плей-офф.

Матч против Японии может дать ответ на вопрос: вышла ли Бразилия из затянувшегося кризиса или проблемы все еще сохраняются?

Как вы считаете, возьмет ли Бразилия реванш или Япония снова создаст сенсацию? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.

БразилияГерманияПарагвайНидерландияХьюстон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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