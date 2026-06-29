Сможет ли Бразилия взять реванш у Японии? Большое испытание в плей-офф

В плей-офф ЧМ-2026 сегодня и ночью болельщиков ждут еще три интересных матча. 29–30 июня пары Бразилия — Япония, Германия — Парагвай и Нидерланды — Марокко сразятся за выход в 1/8 финала.

Один из центральных матчей дня пройдет в Хьюстоне. Пятикратные чемпионы мира, Бразилия, попытаются взять реванш у Японии, которая обыграла их в последней очной встрече.

Когда состоится матч Бразилия — Япония?

Бразилия — Япония

29 июня, 22:00

НРГ Стадиум, Хьюстон

В этом противостоянии фаворитом считается Бразилия. Однако результат Японии в недавнем прошлом служит серьезным предупреждением для «селесао».

Как Япония обыграла Бразилию?

В товарищеском матче, прошедшем в октябре 2025 года, Бразилия вела со счетом 2:0 после первого тайма.

Несмотря на это, подопечные Хадзиме Мориясу полностью изменили ситуацию во втором тайме и довели встречу до победы со счетом 3:2.

Этот результат показал, что Японию никогда нельзя недооценивать.

В групповом этапе азиаты также:

на равных боролись с Нидерландами;

оказали серьезное сопротивление Швеции;

разгромили Тунис с крупным счетом.

Основные потери Японии

На этот раз Япония выйдет на поле без ряда важных футболистов, принимавших участие в прошлогодней победе.

Митома, Кубо, Эндо и Минамино не смогут помочь своей команде в этом матче.

Эти потери могут сказаться на атакующем потенциале Японии. Однако Аясэ Уэда и Даичи Камада сейчас находятся в отличной спортивной форме.

Они постараются использовать свободные зоны сзади, когда линия обороны Бразилии будет выдвигаться вперед.

Бразилия, похоже, приходит в себя

Бразилия под руководством Карло Анчелотти тяжело начала групповой этап.

После ничьей с Марокко в игре команды наметились позитивные изменения, и в следующих двух матчах были одержаны уверенные победы.

Главные герои в атаке Бразилии:

Винисиус Жуниор — 4 гола;

Матеус Кунья — 3 гола;

Неймар — вернулся в строй после травмы.

Нестандартные решения и индивидуальное мастерство Неймара могут оказать огромную помощь команде в плей-офф.

Где слабое место Бразилии?

Хотя Бразилия выглядит сильно в атаке, в линии полузащиты есть проблемы.

Заметно, что Каземиро стареет и испытывает трудности в играх с высоким темпом. Поэтому Япония может воспользоваться свободным пространством в центре.

Сценарий игры предсказать несложно:

Бразилия будет больше владеть мячом;

Япония будет дисциплинированно действовать в обороне;

азиаты создадут основную опасность в контратаках.

Именно быстрыми контратаками Марокко создало проблемы Бразилии в первом туре группового этапа.

Предыдущие победы не должны сбивать с толку

В следующих двух турах Бразилия уверенно обыграла Шотландию и Гаити.

Однако стоит учитывать, что эти команды не оказали такого сопротивления, как Япония. Поэтому истинная сила «селесао» проявится именно в матче плей-офф.

Какой путь может ждать Бразилию дальше?

Если подопечные Анчелотти преодолеют барьер в лице Японии, в следующем раунде они встретятся с победителем пары Норвегия — Кот-д'Ивуар.

Возможные следующие соперники:

Этап Возможный соперник 1/8 финала Норвегия или Кот-д'Ивуар Четвертьфинал Англия Полуфинал Аргентина

Таким образом, путь к чемпионству для Бразилии не будет легким.

Ответ на главный вопрос станет известен сегодня

В последние годы Бразилию часто критиковали за игру и результаты. Теперь команда должна продемонстрировать свой истинный потенциал в плей-офф.

Матч против Японии может дать ответ на вопрос: вышла ли Бразилия из затянувшегося кризиса или проблемы все еще сохраняются?

Как вы считаете, возьмет ли Бразилия реванш или Япония снова создаст сенсацию? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.