Сможет ли Бразилия взять реванш у Японии? Большое испытание в плей-офф
В плей-офф ЧМ-2026 сегодня и ночью болельщиков ждут еще три интересных матча. 29–30 июня пары Бразилия — Япония, Германия — Парагвай и Нидерланды — Марокко сразятся за выход в 1/8 финала.
Один из центральных матчей дня пройдет в Хьюстоне. Пятикратные чемпионы мира, Бразилия, попытаются взять реванш у Японии, которая обыграла их в последней очной встрече.
Когда состоится матч Бразилия — Япония?
Бразилия — Япония
29 июня, 22:00
НРГ Стадиум, Хьюстон
В этом противостоянии фаворитом считается Бразилия. Однако результат Японии в недавнем прошлом служит серьезным предупреждением для «селесао».
Как Япония обыграла Бразилию?
В товарищеском матче, прошедшем в октябре 2025 года, Бразилия вела со счетом 2:0 после первого тайма.
Несмотря на это, подопечные Хадзиме Мориясу полностью изменили ситуацию во втором тайме и довели встречу до победы со счетом 3:2.
Этот результат показал, что Японию никогда нельзя недооценивать.
В групповом этапе азиаты также:
на равных боролись с Нидерландами;
оказали серьезное сопротивление Швеции;
разгромили Тунис с крупным счетом.
Основные потери Японии
На этот раз Япония выйдет на поле без ряда важных футболистов, принимавших участие в прошлогодней победе.
Митома, Кубо, Эндо и Минамино не смогут помочь своей команде в этом матче.
Эти потери могут сказаться на атакующем потенциале Японии. Однако Аясэ Уэда и Даичи Камада сейчас находятся в отличной спортивной форме.
Они постараются использовать свободные зоны сзади, когда линия обороны Бразилии будет выдвигаться вперед.
Бразилия, похоже, приходит в себя
Бразилия под руководством Карло Анчелотти тяжело начала групповой этап.
После ничьей с Марокко в игре команды наметились позитивные изменения, и в следующих двух матчах были одержаны уверенные победы.
Главные герои в атаке Бразилии:
Винисиус Жуниор — 4 гола;
Матеус Кунья — 3 гола;
Неймар — вернулся в строй после травмы.
Нестандартные решения и индивидуальное мастерство Неймара могут оказать огромную помощь команде в плей-офф.
Где слабое место Бразилии?
Хотя Бразилия выглядит сильно в атаке, в линии полузащиты есть проблемы.
Заметно, что Каземиро стареет и испытывает трудности в играх с высоким темпом. Поэтому Япония может воспользоваться свободным пространством в центре.
Сценарий игры предсказать несложно:
Бразилия будет больше владеть мячом;
Япония будет дисциплинированно действовать в обороне;
азиаты создадут основную опасность в контратаках.
Именно быстрыми контратаками Марокко создало проблемы Бразилии в первом туре группового этапа.
Предыдущие победы не должны сбивать с толку
В следующих двух турах Бразилия уверенно обыграла Шотландию и Гаити.
Однако стоит учитывать, что эти команды не оказали такого сопротивления, как Япония. Поэтому истинная сила «селесао» проявится именно в матче плей-офф.
Какой путь может ждать Бразилию дальше?
Если подопечные Анчелотти преодолеют барьер в лице Японии, в следующем раунде они встретятся с победителем пары Норвегия — Кот-д'Ивуар.
Возможные следующие соперники:
Этап
Возможный соперник
1/8 финала
Норвегия или Кот-д'Ивуар
Четвертьфинал
Англия
Полуфинал
Аргентина
Таким образом, путь к чемпионству для Бразилии не будет легким.
Ответ на главный вопрос станет известен сегодня
В последние годы Бразилию часто критиковали за игру и результаты. Теперь команда должна продемонстрировать свой истинный потенциал в плей-офф.
Матч против Японии может дать ответ на вопрос: вышла ли Бразилия из затянувшегося кризиса или проблемы все еще сохраняются?
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