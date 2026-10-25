Кристал Пэлас — Ньюкасл: составы и текстовая трансляция

Все 70 Только важное 5

86 Эдди Нкетиа (Кристал Пэлас) нарушил правила в атаке, и арбитр дал свисток.

85 Замена. Шон Стюр (Ньюкасл Юнайтед) получил отмашку судьи и теперь может выйти на поле, а Жоэлинтон покидает игру.

83 После поданного Кристал Пэлас штрафного удара со средней дистанции мяч был заблокирован одним из защитников.

82 После поданного Кристал Пэлас штрафного удара со средней дистанции мяч был заблокирован одним из защитников.

79 Анане Халайли («Кристал Пэлас») справедливо получил желтую карточку от арбитра, другого выхода в этой ситуации не было.

78 Льюис Холл (Ньюкасл Юнайтед) вполне ожидаемо получил желтую карточку от арбитра.

77 Время замен. Для Уильяма Осулы это было последнее действие в матче, вместо него на поле выходит Йоан Висса (Ньюкасл Юнайтед).

77 Маттиас Яйссле готовит замену. Энтони Эланга выходит на поле вместо Харви Барнса (Ньюкасл Юнайтед).

77 Замена. Джо Уиллок покидает поле, а Джейкоб Рэмзи (Ньюкасл Юнайтед) выходит на замену.

76 Прошло немало времени после спорного эпизода с участием Ереми Пино (Кристал Пэлас), но главный арбитр Пол Тирни, судя по всему, получил информацию от VAR и показывает жест VAR. Он хочет пересмотреть эпизод, и это может закончиться красной карточкой!

75 Йереми Пино (Кристал Пэлас) получает желтую карточку! Единоборство было не самым грубым, но он поспорил с Полом Тирни и заработал предупреждение.

75 Вальтер Бенитес продемонстрировал отличное чтение игры и вынес мяч, когда Джо Уиллок («Ньюкасл Юнайтед») попытался замкнуть передачу из-за пределов штрафной. Мяч ушел за боковую. «Кристал Пэлас» введет мяч в игру.

72 Аксель Дисаси (Кристал Пэлас) замкнул передачу и пробил головой из пределов штрафной, но мяч прошел рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Ньюкасла введет его в игру.

72 Кристал Пэлас получил возможность забить с углового, но защитник вынес мяч.

71 Дарио Осорио («Кристал Пэлас») принял отличную передачу и пробил со средней дистанции. Казалось, мяч летит в правый угол ворот, но Лукас Горничек парировал удар невероятным сейвом. «Кристал Пэлас» подаст угловой.

71 Стандарт в исполнении Кристал Пэлас был легко прерван защитниками.

70 Анн Халайли («Кристал Пэлас») не смог сделать навес в штрафную, его попытка была заблокирована. Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. У «Кристал Пэлас» будет шанс создать опасный момент у ворот соперника.

68 Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед) получил отличную передачу у линии штрафной и в касание нанес мощный удар по воротам, но мяч пролетел выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Кристал Пэлас.

66 Жоэлинтон («Ньюкасл Юнайтед») принял отличный пас спиной к воротам в штрафной, развернулся и мощно пробил, но мяч прошел чуть выше перекладины. Сфера ушла за пределы поля, назначен удар от ворот «Кристал Пэлас».

65 Аксель Дисаси (Кристал Пэлас) сыграл крайне грубо в борьбе за мяч, и Пол Тирни дал свисток, зафиксировав нарушение. Ньюкасл получил право на штрафной.

64 Кристал Пэлас не смог извлечь пользу из углового, так как защита соперника сыграла внимательно и отвела угрозу.

63 Это был прекрасный футбольный момент. Адам Уортон (Кристал Пэлас) принял великолепный разрезающий пас у линии штрафной и мощно пробил в сторону левой штанги. Лукас Горничек разгадал его замысел и совершил потрясающий сейв! Кристал Пэлас подает угловой.

63 Пьер Саж решил сделать замену. Эдди Нкетиа (Кристал Пэлас) вышел на поле вместо Жан-Филиппа Матета.

63 И вот замена. Дуайт Макнил покидает поле, а Дарио Осорио (Кристал Пэлас) выходит на замену.

58 Великолепный командный гол! Харви Барнс («Ньюкасл Юнайтед») после передачи Амара Дедича остался один в штрафной и точно пробил в левый угол ворот, не оставив шансов. 0:2.

57 Жоэлинтон (Ньюкасл Юнайтед) упустил отличный момент после углового, пробив головой с близкого расстояния рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Кристал Пэлас введет его в игру.

57 «Ньюкасл» зарабатывает угловой. Они стягивают в штрафную площадь много игроков.

56 Ньюкасл бурчак зарбасидан гол ура олмади, Кристал Пэлас дарвозабони Вальтер Бенитес сакраб тўпни эгаллаб олди.

55 Благодаря великолепному отбору защитника, угловой удар в исполнении Ньюкасла не принес результата.

54 Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед) успел к отскоку и пробил, но удар был заблокирован. «Ньюкасл» подаст угловой.

52 Решение VAR объявлено. Гол Ньюкасла отменен из-за офсайда в начале атаки.

52 Мяч в сетке! Джо Уиллок (Ньюкасл Юнайтед) наносит отличный удар. Жоэлинтон отдал прекрасную передачу на Джо Уиллока (Ньюкасл Юнайтед), который сыграл на опережение и с близкого расстояния точно пробил в нижний правый угол. 0:1.

51 Лукас Хорничек продемонстрировал отличное чтение игры, прервав опасный прострел Даичи Камады (Кристал Пэлас) из-за пределов штрафной.

47 Гол! Джейкоб Мерфи сделал навес в штрафную, где Уильям Осула (Ньюкасл Юнайтед) успел к мячу и направил его в нижний правый угол ворот. Счёт 0:1.

46 Перерыв окончен, и второй тайм вот-вот начнется.

45+2 Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.

45+1 Пол Тирни показал желтую карточку Фабиану Шеру («Ньюкасл Юнайтед») за грубую игру.

45 Ко к матчу добавлена 1 минута.

43 Даичи Камада (Кристал Пэлас) навесил в штрафную, Аксель Дисаси успел к мячу, но Лукас Хорничек вовремя вышел из ворот и ликвидировал угрозу.

41 Харви Барнс («Ньюкасл Юнайтед») попытался сделать навес на голову партнера по команде в штрафной, но передача оказалась слишком сильной. Мяч ушел за пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот «Кристал Пэлас».

39 Кристал Пэлас, похоже, находит свою игру и контролирует мяч. Они выжидают удобный момент, чтобы создать новые возможности в атаке.

37 Льюис Холл («Ньюкасл Юнайтед») проявил излишнюю агрессию при попытке уйти от соперника, и арбитр зафиксировал фол.

36 Нико (Ньюкасл Юнайтед) получил желтую карточку за грубость.

34 «Ньюкасл» не смог извлечь пользу из углового, защитники вынесли мяч подальше от ворот.

32 Крис Ричардс (Кристал Пэлас) нарушил правила, и Пол Тирни незамедлительно назначил штрафной удар.

30 Дэн Бёрн (Ньюкасл Юнайтед) откликнулся на отличную подачу в штрафную, пробил головой рядом с правой штангой, мяч ушел за пределы поля — будет удар от ворот Кристал Пэлас.

29 Лукаш Горничек продемонстрировал отличное чтение игры, ликвидировав угрозу после того, как Анан Халайли (Кристал Пэлас) попытался замкнуть передачу из-за пределов штрафной. Мяч ушел за пределы поля, и Ньюкасл выполнит удар от ворот.

26 Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед) получил мяч в штрафной и пробил, но защитник великолепно заблокировал удар.

25 Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед) пробил по воротам, но удар был заблокирован защитником.

24 После поданного Ньюкаслом штрафного удара со средней дистанции мяч был заблокирован одним из защитников.

24 Анэн Халайли («Кристал Пэлас») жестко поборолся, и Пол Тирни дал свисток за фол. Назначен штрафной удар в пользу «Ньюкасла».

21 Подача Дуайта Макнила (Кристал Пэлас) никого не нашла, и атака завершилась.

19 Аксель Дисаси (Кристал Пэлас) фолит на сопернике, Пол Тирни сразу же дает свисток.

17 Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед) сделал навес в штрафную, но мяч никого из партнеров не нашел, и защитники отвели угрозу.

16 Дальний штрафной удар в исполнении Ньюкасла был заблокирован одним из защитников.

14 «Ньюкасл» контролирует мяч за счет коротких передач и игры в стенку.

12 Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас) нанес мощный удар из-за пределов штрафной, но мяч прошел совсем рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Ньюкасла введет его в игру.

12 Харви Барнс («Ньюкасл Юнайтед») получил отличную передачу, которая могла вывести его на ударную позицию, но защитники вовремя ликвидировали угрозу.

9 Уильям Осула (Ньюкасл Юнайтед) нанес мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч.

7 Даичи Камада (Кристал Пэлас) принял точную передачу у линии штрафной и пробил. Его неточный удар прошёл рядом с левой штангой. Мяч ушёл за пределы поля, и от ворот Ньюкасла будет удар от ворот.

4 Кристал Пэлас подал угловой, но благодаря уверенным действиям защитников возможность забить была упущена.

4 Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас) крайне недоволен своим ударом после добивания. Он направил мяч прямо в перчатки вратаря. Это должен был быть легкий гол! Судья указывает на угловой флажок, и Кристал Пэлас подаст угловой.

3 Адам Уортон («Кристал Пэлас») со штрафного навесил мяч в штрафную площадь, но защитники ответили угрозу.

3 Кристал Пэлас постарается извлечь пользу из опасного штрафного удара у боковой линии.

2 Нико (Ньюкасл Юнайтед) наказан за фол. Пол Тирни видел эпизод предельно ясно и дал свисток.

1 Матч только что начался.

19:00 Игроки на поле, и Ньюкасл начинает матч.

19:00 Главным арбитром сегодняшнего матча будет Пол Тирни.

19:00 В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.