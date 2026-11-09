Чем остался недоволен Ираола после победы над «Кристал Пэлас»?

В рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги в захватывающем матче «Ливерпуль» на выезде одержал уверенную победу над «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.

На фоне неудач в еврокубках и тяжелого выездного графика наставник мерсисайдцев Андони Ираола после игры принял участие в пресс-конференции, где рассказал о ценности важной победы, героизме вратаря Алиссона, а также выразил недовольство пенальти, назначенным в последние минуты встречи.

Тяжелые выезды и решающий сейв Алиссона

Главный тренер подчеркнул, насколько тяжело команде далось психологическое восстановление после поражения на европейской арене:

Реакция после поражения: «После поражения в Турции эта победа была нам крайне необходима. В четверг мы поздно вернулись после тяжелого перелета и сразу же вышли на очередной выездной матч. Всегда важно находить способ взять три очка на таких сложных стадионах»;

Интрига первого тайма: «Первый тайм получился очень открытым и напряженным, у обеих команд были хорошие моменты. В такой момент сейв Алиссона сыграл решающую роль в судьбе матча. А то, что мы открыли счет до перерыва, придало нам психологическое преимущество».

«Несмотря на 3:0, легко не было»: Горечь от пенальти на последних минутах

Несмотря на то, что во втором тайме команда действовала тактически безупречно, небольшая потеря концентрации в финальные минуты не могла не отразиться на настроении тренера:

Контроль игры: «Во втором тайме мы действовали гораздо увереннее в защите и полностью взяли игру под свой контроль. Несмотря на то, что счет стал 3:0, матч вовсе не был легким»;

Нарушение «сухого» счета: «Я немного расстроен пенальти, назначенным в наши ворота в последние минуты. Хотя это напрямую не повлияло на результат, в таких матчах было очень важно и сложно завершить игру «всухую», не пропустив гол».

Турнирная таблица после 10-го тура АПЛ: Лидеры и гонка

После этой победы «Ливерпуль» укрепил свои позиции в группе лидеров:

Место Клуб Очки Статус / Позиция 1 «Арсенал» 27 Лидер турнирной таблицы 2–3 Преследователи 21–22 В чемпионской гонке 4 «Ливерпуль» 18 Закрепился в четверке сильнейших

В то время как «Арсенал» продолжает абсолютное лидерство с 27 очками, «Ливерпуль», набравший 18 очков, занимает четвертую строчку и продолжает бескомпромиссную борьбу за зону Лиги чемпионов в следующем сезоне.