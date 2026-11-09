Чем остался недоволен Ираола после победы над «Кристал Пэлас»?
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- В 10-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал победу над «Кристал Пэлас» на выезде со счетом 3:1.
- Главный тренер команды Андони Ираола подчеркнул важность победы и отдельно отметил сейвы вратаря Алиссона.
- Несмотря на это, специалист выразил недовольство тем, что ворота не остались «сухими» из-за пенальти, назначенного в конце игры.
- После этого результата «Ливерпуль», набравший 18 очков, прочно закрепился на четвертой позиции в турнирной таблице.
В рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги в захватывающем матче «Ливерпуль» на выезде одержал уверенную победу над «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.
На фоне неудач в еврокубках и тяжелого выездного графика наставник мерсисайдцев Андони Ираола после игры принял участие в пресс-конференции, где рассказал о ценности важной победы, героизме вратаря Алиссона, а также выразил недовольство пенальти, назначенным в последние минуты встречи.
Тяжелые выезды и решающий сейв Алиссона
Главный тренер подчеркнул, насколько тяжело команде далось психологическое восстановление после поражения на европейской арене:
Реакция после поражения: «После поражения в Турции эта победа была нам крайне необходима. В четверг мы поздно вернулись после тяжелого перелета и сразу же вышли на очередной выездной матч. Всегда важно находить способ взять три очка на таких сложных стадионах»;
Интрига первого тайма: «Первый тайм получился очень открытым и напряженным, у обеих команд были хорошие моменты. В такой момент сейв Алиссона сыграл решающую роль в судьбе матча. А то, что мы открыли счет до перерыва, придало нам психологическое преимущество».
«Несмотря на 3:0, легко не было»: Горечь от пенальти на последних минутах
Несмотря на то, что во втором тайме команда действовала тактически безупречно, небольшая потеря концентрации в финальные минуты не могла не отразиться на настроении тренера:
Контроль игры: «Во втором тайме мы действовали гораздо увереннее в защите и полностью взяли игру под свой контроль. Несмотря на то, что счет стал 3:0, матч вовсе не был легким»;
Нарушение «сухого» счета: «Я немного расстроен пенальти, назначенным в наши ворота в последние минуты. Хотя это напрямую не повлияло на результат, в таких матчах было очень важно и сложно завершить игру «всухую», не пропустив гол».
Турнирная таблица после 10-го тура АПЛ: Лидеры и гонка
После этой победы «Ливерпуль» укрепил свои позиции в группе лидеров:
Место
Клуб
Очки
Статус / Позиция
1
«Арсенал»
27
Лидер турнирной таблицы
2–3
Преследователи
21–22
В чемпионской гонке
4
«Ливерпуль»
18
Закрепился в четверке сильнейших
В то время как «Арсенал» продолжает абсолютное лидерство с 27 очками, «Ливерпуль», набравший 18 очков, занимает четвертую строчку и продолжает бескомпромиссную борьбу за зону Лиги чемпионов в следующем сезоне.
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