Чем остался недоволен Ираола после победы над «Кристал Пэлас»?

·55·Спорт
Чем остался недоволен Ираола после победы над «Кристал Пэлас»?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В 10-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал победу над «Кристал Пэлас» на выезде со счетом 3:1.
  • Главный тренер команды Андони Ираола подчеркнул важность победы и отдельно отметил сейвы вратаря Алиссона.
  • Несмотря на это, специалист выразил недовольство тем, что ворота не остались «сухими» из-за пенальти, назначенного в конце игры.
  • После этого результата «Ливерпуль», набравший 18 очков, прочно закрепился на четвертой позиции в турнирной таблице.

В рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги в захватывающем матче «Ливерпуль» на выезде одержал уверенную победу над «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.

На фоне неудач в еврокубках и тяжелого выездного графика наставник мерсисайдцев Андони Ираола после игры принял участие в пресс-конференции, где рассказал о ценности важной победы, героизме вратаря Алиссона, а также выразил недовольство пенальти, назначенным в последние минуты встречи.

Тяжелые выезды и решающий сейв Алиссона

Главный тренер подчеркнул, насколько тяжело команде далось психологическое восстановление после поражения на европейской арене:

  • Реакция после поражения: «После поражения в Турции эта победа была нам крайне необходима. В четверг мы поздно вернулись после тяжелого перелета и сразу же вышли на очередной выездной матч. Всегда важно находить способ взять три очка на таких сложных стадионах»;

  • Интрига первого тайма: «Первый тайм получился очень открытым и напряженным, у обеих команд были хорошие моменты. В такой момент сейв Алиссона сыграл решающую роль в судьбе матча. А то, что мы открыли счет до перерыва, придало нам психологическое преимущество».

«Несмотря на 3:0, легко не было»: Горечь от пенальти на последних минутах

Несмотря на то, что во втором тайме команда действовала тактически безупречно, небольшая потеря концентрации в финальные минуты не могла не отразиться на настроении тренера:

  • Контроль игры: «Во втором тайме мы действовали гораздо увереннее в защите и полностью взяли игру под свой контроль. Несмотря на то, что счет стал 3:0, матч вовсе не был легким»;

  • Нарушение «сухого» счета: «Я немного расстроен пенальти, назначенным в наши ворота в последние минуты. Хотя это напрямую не повлияло на результат, в таких матчах было очень важно и сложно завершить игру «всухую», не пропустив гол».

Турнирная таблица после 10-го тура АПЛ: Лидеры и гонка

После этой победы «Ливерпуль» укрепил свои позиции в группе лидеров:

Место

Клуб

Очки

Статус / Позиция

1

«Арсенал»

27

Лидер турнирной таблицы

2–3

Преследователи

21–22

В чемпионской гонке

4

«Ливерпуль»

18

Закрепился в четверке сильнейших

В то время как «Арсенал» продолжает абсолютное лидерство с 27 очками, «Ливерпуль», набравший 18 очков, занимает четвертую строчку и продолжает бескомпромиссную борьбу за зону Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Английская Премьер-лигаЛиверпульКристал ПэласАлиссон
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Тоттенхэм — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляцияТоттенхэм — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляция31 октября 21:19Неожиданный поворот в АПЛ: «Брайтон» обошел «Сити», а «Ливерпуль» — в четверкеНеожиданный поворот в АПЛ: «Брайтон» обошел «Сити», а «Ливерпуль» — в четверкеВчера 22:19Кристал Пэлас — Ньюкасл: составы и текстовая трансляцияКристал Пэлас — Ньюкасл: составы и текстовая трансляция25 октября 17:48Почему главный тренер «Ливерпуля» похвалил свою команду даже после поражения?Почему главный тренер «Ливерпуля» похвалил свою команду даже после поражения?2 ноября 12:17Чемпионский ход команды Артеты: «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» на выездеЧемпионский ход команды Артеты: «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» на выезде1 ноября 23:32Ливерпуль — Арсенал: составы и текстовая трансляцияЛиверпуль — Арсенал: составы и текстовая трансляция1 ноября 20:18
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Неожиданная оценка от Каспарова: кто фаворит в битве за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым?
Неожиданная оценка от Каспарова: кто фаворит в битве за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым?