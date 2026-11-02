Ньюкасл — Эвертон: составы и текстовая трансляция
Английская Премьер-лига: Ньюкасл — Эвертон. Начало матча: 3 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Ньюкасл»: 21. Горничек Л., 11. Барнс Х., 33. Берн Д. (капитан), 37. Дедич А., 19. Эланга А., 3. Холл Л., 7. Жоэлинтон, 6. Нико, 10. Осула У., 5. Шер Ф., 28. Уиллок Дж.
Запасные «Ньюкасл»: 8. Бамба А., 4. Ботман С., 23. Мерфи Дж., 1. Поуп Н., 41. Рэмзи Дж., 14. Стер С., 12. Тиав М., 17. Туре Б., 9. Висса Й.
Главный тренер «Ньюкасл»: Яйссле М.
Стартовый состав «Эвертон»: 1. Пикфорд Дж., 45. Армстронг А., 11. Барри Т., 4. Брэнтуэйт Дж., 8. Дьюсбери-Холл К., 37. Гарнер Дж., 19. Джордж Т., 16. Миколенко В., 15. О’Брайен Дж., 34. Рёль М., 6. Тарковски Дж. (капитан).
Запасные «Эвертон»: 24. Алькарас К., 20. Диблинг Т., 58. Грэм Б., 30. Хэкни Х., 22. Джонсон Б., 5. Кин М., 2. Мейтленд-Найлз Э., 23. Нёргор К., 12. Трэверс М.
Главный тренер «Эвертон»: Мойес Д.
Комментарии 0
…