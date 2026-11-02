Ньюкасл — Эвертон: составы и текстовая трансляция

·0·Спорт
Ньюкасл — Эвертон: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Ньюкасл — Эвертон. Начало матча: 3 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ньюкасл»: 21. Горничек Л., 11. Барнс Х., 33. Берн Д. (капитан), 37. Дедич А., 19. Эланга А., 3. Холл Л., 7. Жоэлинтон, 6. Нико, 10. Осула У., 5. Шер Ф., 28. Уиллок Дж.

Запасные «Ньюкасл»: 8. Бамба А., 4. Ботман С., 23. Мерфи Дж., 1. Поуп Н., 41. Рэмзи Дж., 14. Стер С., 12. Тиав М., 17. Туре Б., 9. Висса Й.

Главный тренер «Ньюкасл»: Яйссле М.

Стартовый состав «Эвертон»: 1. Пикфорд Дж., 45. Армстронг А., 11. Барри Т., 4. Брэнтуэйт Дж., 8. Дьюсбери-Холл К., 37. Гарнер Дж., 19. Джордж Т., 16. Миколенко В., 15. О’Брайен Дж., 34. Рёль М., 6. Тарковски Дж. (капитан).

Запасные «Эвертон»: 24. Алькарас К., 20. Диблинг Т., 58. Грэм Б., 30. Хэкни Х., 22. Джонсон Б., 5. Кин М., 2. Мейтленд-Найлз Э., 23. Нёргор К., 12. Трэверс М.

Главный тренер «Эвертон»: Мойес Д.

НьюкаслЭвертонАнглийская Премьер-лига
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Эвертон» выбил «Ньюкасл» из кубка: стали известны все пары четвертьфинала«Эвертон» выбил «Ньюкасл» из кубка: стали известны все пары четвертьфинала30 октября 07:11Напряженный тур в АПЛ: «Ливерпуль» добился важной победы, «Ньюкасл» отпраздновал успех в ЛондонеНапряженный тур в АПЛ: «Ливерпуль» добился важной победы, «Ньюкасл» отпраздновал успех в Лондоне25 октября 21:28Кристал Пэлас — Ньюкасл: составы и текстовая трансляцияКристал Пэлас — Ньюкасл: составы и текстовая трансляция25 октября 17:48Эвертон — Челси: составы и текстовая трансляцияЭвертон — Челси: составы и текстовая трансляция17 октября 15:18Ньюкасл — Астон Вилла: составы и текстовая трансляцияНьюкасл — Астон Вилла: составы и текстовая трансляция17 октября 20:17Ковентри — Ньюкасл: составы и текстовая трансляцияКовентри — Ньюкасл: составы и текстовая трансляция12 октября 22:34
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»