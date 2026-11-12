7 поражений в 10 турах и последнее место: английский клуб объявил о громкой отставке

Лондонский футбольный клуб «Кристал Пэлас» на своем официальном сайте объявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером команды Пьером Сажем. Неудачная серия команды в Премьер-лиге вынудила руководство принять столь радикальное решение.

Отставка Пьера Сажа и результаты начала сезона

Французский специалист возглавил команду в июне 2026 года, сменив на этом посту Оливера Гласнера. Однако под его руководством игра лондонцев не заладилась. С начала текущего сезона «Кристал Пэлас» потерпел 7 поражений в АПЛ и одержал всего 2 победы.

«Клуб выражает благодарность Пьеру и его тренерскому штабу за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей деятельности. Информация о назначении нового главного тренера будет предоставлена в ближайшее время», — говорится в официальном заявлении клуба.

Показатели клуба и статистика Данные Отставка тренера Пьер Саж («Кристал Пэлас») Результаты в текущем сезоне 7 поражений, 2 победы в 10 турах Количество набранных очков 7 очков Место в турнирной таблице АПЛ 20-е место (последняя строчка)

Что ждет клуб впереди?

Набрав всего 7 очков после 10 туров Английской Премьер-лиги, «Кристал Пэлас» на данный момент занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. Ожидается, что руководство в скором времени представит нового опытного тренера, чтобы вывести команду из опасной зоны.

Как вы считаете, какой специалист мог бы стать достойным кандидатом для вывода «Кристал Пэлас» из кризиса? Оставляйте свое мнение в комментариях!