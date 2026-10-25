Лечче — Ювентус: составы и текстовая трансляция

Серия A: Лечче — Ювентус. Начало матча: 25 октября, 22:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лечче»: 30. Фальконе В. (капитан), 7. Фатах А., 25. Галло А., 4. Гаспар К., 69. Геббельс В., 77. Каба М., 14. Мале Я., 11. Ндри К., 79. Нгом О., 44. Тьяго Габриэл, 17. Вейга Д.

Запасные «Лечче»: 1. Блеве М., 32. Борбей А., 2. Дембеле А., 22. Эстебан П., 8. Фофана С., 16. Гандельман О., 28. Гортер О., 18. Жан Г., 99. Монтейру Ж., 3. Ндаба С., 31. Скотт Э., 5. Зиберт Й., 9. Стулич Н.

Главный тренер «Лечче»: Ди Франческо Э.

Стартовый состав «Ювентус»: 25. Викарио Г., 3. Бремер (капитан), 20. Камбьязо А., 12. Дуглас Луис, 4. Гатти Ф., 15. Калулу П., 9. Коло-Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 26. Лукуми Х., 22. Маккенни У., 27. Вольтемаде Н.

Главный тренер «Ювентус»: Спаллетти Л.