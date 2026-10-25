Лечче — Ювентус: составы и текстовая трансляция

·26·Спорт
Лечче — Ювентус: составы и текстовая трансляция

Серия A: ЛеччеЮвентус. Начало матча: 25 октября, 22:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лечче»: 30. Фальконе В. (капитан), 7. Фатах А., 25. Галло А., 4. Гаспар К., 69. Геббельс В., 77. Каба М., 14. Мале Я., 11. Ндри К., 79. Нгом О., 44. Тьяго Габриэл, 17. Вейга Д.

Запасные «Лечче»: 1. Блеве М., 32. Борбей А., 2. Дембеле А., 22. Эстебан П., 8. Фофана С., 16. Гандельман О., 28. Гортер О., 18. Жан Г., 99. Монтейру Ж., 3. Ндаба С., 31. Скотт Э., 5. Зиберт Й., 9. Стулич Н.

Главный тренер «Лечче»: Ди Франческо Э.

Стартовый состав «Ювентус»: 25. Викарио Г., 3. Бремер (капитан), 20. Камбьязо А., 12. Дуглас Луис, 4. Гатти Ф., 15. Калулу П., 9. Коло-Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 26. Лукуми Х., 22. Маккенни У., 27. Вольтемаде Н.

Главный тренер «Ювентус»: Спаллетти Л.

Прямая трансляция0-2 LIVE
57
Ювентус не смог извлечь пользу из углового, защитники вынесли мяч на другую половину поля.
54
Данило Вейга (Лечче) сначала показалось, что хочет быстро разыграть штрафной, но в итоге решил сделать передачу партнерам по команде в штрафную площадь.
53
Рандал Коло-Муани (Ювентус) пробил головой, но до удара боковой судья зафиксировал офсайд и поднял флажок.
51
Подача Лечче с углового была уверенно прервана Гульельмо Викарио (Ювентус).
51
Лечче не смог извлечь пользу из углового, так как защита соперника сыграла бдительно и отвела угрозу. Главный судья и один из его помощников показывают, что назначен угловой в пользу Лечче.
50
Лечче не смог извлечь пользу из углового, вратарь Ювентуса Гульельмо Викарио в прыжке забрал мяч.
49
Лечче выполняет угловой. Юссеф Мале (Лечче) пробил по воротам, но защитник мастерски заблокировал удар, и мяч не долетел до цели.
47
Андреа Камбьязо (Ювентус) пробил слёту с линии штрафной, но мяч улетел выше перекладины.
46🔁
Эусебио Ди Франческо произвел замену. В начале второго тайма Джамиль Сиберт (Лечче) вышел на поле вместо Мохамеда Кабы.
46🔁
Необходимость усилить игру во втором тайме привела к замене. Амар Фатах (Лечче) покидает поле, вместо него выходит Жоэл Монтейро.
46
Всё готово к началу второго тайма.
45+3
Первый тайм матча завершен. Лечче - Ювентус. Счет: 0:2.
45
Четвертый судья добавил к матчу 2 минуты.
45
Уэстон Маккенни (Ювентус) изо всех сил старался успеть к передаче с фланга, но пас оказался слишком сильным, и мяч ушел за пределы поля. Мяч за боковой, и Лечче возобновит игру ударом от ворот.
43
Тиаго Габриэль (Лечче) пробил издалека мощно по воротам, но мяч пролетел рядом с правой штангой.
410-2
Дуглас Луис (Ювентус) после великолепного паса Федерико Гатти принял мяч на линии штрафной. Он создал себе пространство для удара и мастерски уложил мяч в нижний левый угол, от штанги! 0:2!
40
В штрафной площади много игроков ждут подачи с углового, но Дуглас Луис (Ювентус) разыграл мяч коротко.
39
Виллем Геббельс (Лечче) оказывается в офсайде!
33
Юссеф Мале (Лечче) выполнил длинную передачу в поисках партнера по команде, но его попытка оказалась безрезультатной, и они потеряли мяч.
31
Показатель владения мячом — 36:64.
290-1
Какой великолепный гол! Дуглас Луис отдал пас Уэстону Маккенни (Ювентус), тот остался без защитников в штрафной и с первой же попытки пробил мимо вратаря Владимира Фальконе в левый нижний угол ворот. 0:1.
29
Дуглас Луис («Ювентус») готовится исполнить штрафной удар недалеко от центра поля.
26
Амар Фата (Лечче) нашёл свободное пространство в углу штрафной, но его мощный удар пришёлся выше перекладины.
24
Амар Фатах (Лечче) пытается идти вперед, но защитник соперника выбивает мяч.
22
Фабио Мареска остановил игру из-за тактического фола Виллема Геббельса («Лечче»).
18
Рандаль Коло Муани («Ювентус») пойман в офсайде во время рывка.
16
Амар Фата (Лечче) лежит на газоне из-за травмы, и судья остановил игру для оказания медицинской помощи.
12
Уэстон Маккенни (Ювентус) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
8
Подача Антонино Галло (Лечче) не дошла ни до кого из партнеров по команде.
4
Рандал Коло Муани («Ювентус») попытался забросить мяч верхом в штрафную площадь, но один из защитников вовремя успел к мячу и отвёл угрозу.
1
Первый тайм начался.
22:05
Игроки на поле, и Лечче начинает матч.
22:00
Сегодняшний матч обслужит Фабио Мареска.
22:00
Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в разделе составов.
22:00
Добро пожаловать, дамы и господа, на нашу текстовую трансляцию! Стартовые составы будут объявлены совсем скоро, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь к просмотру матча.
ЛеччеЮвентусСерия A
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Удинезе — Лечче: составы и текстовая трансляцияУдинезе — Лечче: составы и текстовая трансляция18 октября 14:34В Серии А «сенсация»: «Лацио» разгромил «Ювентус» на выезде и догнал «Интер»В Серии А «сенсация»: «Лацио» разгромил «Ювентус» на выезде и догнал «Интер»19 октября 06:51Ювентус — Лацио: составы и текстовая трансляцияЮвентус — Лацио: составы и текстовая трансляция18 октября 23:51Безупречная победа на «Сан-Сиро»: «Милан» разгромил «Лечче» со счетом 3:0!Безупречная победа на «Сан-Сиро»: «Милан» разгромил «Лечче» со счетом 3:0!21 сентября 06:58Ювентус готовится продать Джонатана ДэвидаЮвентус готовится продать Джонатана Дэвида20 августа 15:10Ювентус ведёт переговоры по трансферу Эмилиано МартинесаЮвентус ведёт переговоры по трансферу Эмилиано Мартинеса16 августа 19:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере