Лечче — Ювентус: составы и текстовая трансляция

57
Ювентус не смог извлечь пользу из углового, защитники вынесли мяч на другую половину поля.
54
Данило Вейга (Лечче) сначала показалось, что хочет быстро разыграть штрафной, но в итоге решил сделать передачу партнерам по команде в штрафную площадь.
53
Рандал Коло-Муани (Ювентус) пробил головой, но до удара боковой судья зафиксировал офсайд и поднял флажок.
51
Подача Лечче с углового была уверенно прервана Гульельмо Викарио (Ювентус).
51
Лечче не смог извлечь пользу из углового, так как защита соперника сыграла бдительно и отвела угрозу. Главный судья и один из его помощников показывают, что назначен угловой в пользу Лечче.
50
Лечче не смог извлечь пользу из углового, вратарь Ювентуса Гульельмо Викарио в прыжке забрал мяч.
49
Лечче выполняет угловой. Юссеф Мале (Лечче) пробил по воротам, но защитник мастерски заблокировал удар, и мяч не долетел до цели.
47
Андреа Камбьязо (Ювентус) пробил слёту с линии штрафной, но мяч улетел выше перекладины.
46🔁
Эусебио Ди Франческо произвел замену. В начале второго тайма Джамиль Сиберт (Лечче) вышел на поле вместо Мохамеда Кабы.
46🔁
Необходимость усилить игру во втором тайме привела к замене. Амар Фатах (Лечче) покидает поле, вместо него выходит Жоэл Монтейро.
46⏱
Всё готово к началу второго тайма.
45+3⏱
Первый тайм матча завершен. Лечче - Ювентус. Счет: 0:2.
45
Четвертый судья добавил к матчу 2 минуты.
45
Уэстон Маккенни (Ювентус) изо всех сил старался успеть к передаче с фланга, но пас оказался слишком сильным, и мяч ушел за пределы поля. Мяч за боковой, и Лечче возобновит игру ударом от ворот.
43
Тиаго Габриэль (Лечче) пробил издалека мощно по воротам, но мяч пролетел рядом с правой штангой.
41⚽0-2
Дуглас Луис (Ювентус) после великолепного паса Федерико Гатти принял мяч на линии штрафной. Он создал себе пространство для удара и мастерски уложил мяч в нижний левый угол, от штанги! 0:2!
40
В штрафной площади много игроков ждут подачи с углового, но Дуглас Луис (Ювентус) разыграл мяч коротко.
39
Виллем Геббельс (Лечче) оказывается в офсайде!
33
Юссеф Мале (Лечче) выполнил длинную передачу в поисках партнера по команде, но его попытка оказалась безрезультатной, и они потеряли мяч.
31
Показатель владения мячом — 36:64.
29⚽0-1
Какой великолепный гол! Дуглас Луис отдал пас Уэстону Маккенни (Ювентус), тот остался без защитников в штрафной и с первой же попытки пробил мимо вратаря Владимира Фальконе в левый нижний угол ворот. 0:1.
29
Дуглас Луис («Ювентус») готовится исполнить штрафной удар недалеко от центра поля.
26
Амар Фата (Лечче) нашёл свободное пространство в углу штрафной, но его мощный удар пришёлся выше перекладины.
24
Амар Фатах (Лечче) пытается идти вперед, но защитник соперника выбивает мяч.
22
Фабио Мареска остановил игру из-за тактического фола Виллема Геббельса («Лечче»).
18
Рандаль Коло Муани («Ювентус») пойман в офсайде во время рывка.
16✚
Амар Фата (Лечче) лежит на газоне из-за травмы, и судья остановил игру для оказания медицинской помощи.
12
Уэстон Маккенни (Ювентус) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
8
Подача Антонино Галло (Лечче) не дошла ни до кого из партнеров по команде.
4
Рандал Коло Муани («Ювентус») попытался забросить мяч верхом в штрафную площадь, но один из защитников вовремя успел к мячу и отвёл угрозу.
22:05
Игроки на поле, и Лечче начинает матч.
22:00
Сегодняшний матч обслужит Фабио Мареска.
22:00
Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в разделе составов.
22:00
Добро пожаловать, дамы и господа, на нашу текстовую трансляцию! Стартовые составы будут объявлены совсем скоро, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь к просмотру матча.
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