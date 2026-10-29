Фрозиноне — Лечче: составы и текстовая трансляция

27
Фрозиноне - Лечче. Счет: 1-0. Омри Ганделман (Лечче) нарушил правила, и Розарио Абиссо дал свисток.
25⚽1-0
Гол! Фарес Геджемис нашел Маттео Чичеллани (Фрозиноне) у линии штрафной, и тот отправил мяч в нижний правый угол. 1:0.
25
Романо Шмид (Фрозиноне) нанес мощнейший удар. Приняв передачу, он прицелился и пробил из-за пределов штрафной. Это могло стать проблемой для вратаря, но мяч неудачно задел защитника и ушел в сторону.
24
Пако Эстебан (Лечче) принял мяч у штрафной, прицелился и пробил. Мяч летел в нижний левый угол, но Лоренцо Пальмизани был начеку, счет не изменился.
24
Гиорги Квернадзе (Фрозиноне) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
23
Антонио Раймондо (Фрозиноне) не попал в створ. Вратарь проводил мяч взглядом, который пролетел рядом с правой штангой. Голкиперу повезло.
21
Джакомо Кало (Фрозиноне) мастерски забросил мяч на Маттео Чичеллу, тот хорошо принял, но не смог обыграть защитников и потерял мяч.
21
Антонино Галло (Лечче) выполнил угловой, но защитники выбили мяч.
20
Антонино Галло (Лечче) подал угловой, но не смог найти партнера. Мяч был легко выбит из опасной зоны. Лечче снова заработал угловой.
20
Удар Жоэля Монтейро (Лечче) из-за пределов штрафной прошел мимо, но великолепный сейв Лоренцо Палмисани не позволил мячу залететь в верхний правый угол. Лечче заработал угловой.
18
Бесполезная попытка! Омри Гандельман (Лечче) нашел свободное пространство, поднял голову, но его дальний удар прошел значительно выше перекладины.
18
Матч: Фрозиноне - Лечче. Счет: 0-0. Комментарий: Владение мячом – 65:35.
17
Пако Эстебан (Лечче) пробил с дальней дистанции, но удар получился неподготовленным, и мяч прошел далеко от левой штанги.
16
Передача Фареса Геджемиса (Фрозиноне) в штрафную должна была быть точнее, чтобы создать голевой момент для его команды.
15
Алекса Терзич (Фрозиноне) выполнил прострел в штрафную, пытаясь найти партнера, но передача не прошла, и момент был упущен.
14
Джакомо Кало (Фрозиноне) сделал длинный пас на Антонио Раймондо, но Владимир Фальконе вышел из ворот и перехватил мяч.
14
Антонино Галло (Лечче) хорошо прошел, но его передача оказалась неточной и не нашла никого из партнеров.
12
Корри Ндаба (Лечче) замкнул головой красивую подачу со штрафного из угла штрафной площади. Удару не хватило точности, мяч прошел рядом с правой штангой.
11
Иларио Монтеризи (Фрозиноне) придержал соперника за футболку, и Розарио Абиссо зафиксировал фол. Лечче исполнит штрафной. Посмотрим, что они смогут извлечь из этого момента.
11
Алекса Терзич (Фрозиноне) навесил в штрафную, но мяч прилетел прямо в руки Владимиру Фальконе, и голкипер забрал его.
10
Игроки Фрозиноне перепасовываются, пытаясь создать момент для удара.
9
Данило Вейга (Лечче) обладает способностью далеко вбрасывать аут в штрафную площадь, что может создавать очень опасные моменты для его команды.
8
Фарес Геджемис (Фрозиноне) пытался сделать передачу в штрафную на Маттео Чичеллу, но один из защитников сыграл бдительно и вовремя перехватил мяч.
8
Джакомо Кало (Фрозиноне) исполнил угловой и навесил в штрафную, но защита соперника была начеку и выбила мяч.
7
Романо Шмид (Фрозиноне) выполнил отличный навес в штрафную, но защита соперника перехватила мяч и выбила его. Мяч ушел за пределы поля. У Фрозиноне появился шанс забить с углового.
6
Джакомо Кало (Фрозиноне) добрался до мяча и без раздумий мощно пробил по воротам, но Владимир Фальконе был на месте и отразил удар!
5
Угловой удар в исполнении Джакомо Кало (Фрозиноне) не принес результата.
5
Гиорги Квернадзе (Фрозиноне) попытался прорваться вперед, но защитник соперника выбил мяч. Мяч ушел за пределы поля. Фрозиноне подаст угловой.
5
Джакомо Кало («Фрозиноне») разыграл угловой накоротке.
5
Джакомо Кало (Фрозиноне) исполнил штрафной удар, но мяч был отбит. Главный арбитр и его помощник указали на угловой в пользу Фрозиноне.
4
Тиаго Габриэль (Лечче) придержал соперника, не дав ему завладеть мячом, и нарушил правила. Фрозиноне получает право на штрафной удар.
3
Антонио Раймондо (Фрозиноне) сделал резкий пас в свободную зону на партнера, который находился на грани офсайда, но защитник перехватил мяч и отвел угрозу.
1
Антонио Раймондо (Фрозиноне) навесил в штрафную на Фареса Геджемиса, но Владимир Фальконе вовремя вышел из ворот и ликвидировал угрозу.
1⏱
Начинаем, сегодняшний матч только что стартовал.
22:33
Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. Мяч в игру введет Лечче.
22:30
Розарио Абиссо назначен главным арбитром сегодняшнего матча.
22:30
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
22:30
Здравствуйте и добро пожаловать на текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам события на поле. Приятного просмотра.
Комментарии 0
…