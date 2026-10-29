Фрозиноне — Лечче: составы и текстовая трансляция

Серия A: Фрозиноне — Лечче. Начало матча: 29 октября, 22:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Фрозиноне»: 22. Пальмизани Л., 14. Кало Дж., 3. Кальвани Дж., 16. Чикелла М., 7. Геджемис Ф., 17. Квернадзе Г., 30. Монтеризи И. (капитан), 20. Ойоно А., 9. Раймондо А., 10. Шмид Р., 71. Терзич А.

Запасные «Фрозиноне»: 25. Акпогума К., 5. Амей У., 11. Бирлиджа Д., 89. Бобчек Т., 79. Бракалья Дж., 2. Читтадини Дж., 91. Депланш С., 34. Эль-Аззузи А., 74. Файед О., 40. Фини С., 70. Хаса Л., 73. Мазини П., 12. Писсери М., 90. Тшато Э., 24. Зербин А.

Главный тренер «Фрозиноне»: Альвини М.

Стартовый состав «Лечче»: 30. Фальконе В. (капитан), 25. Галло А., 16. Гандельман О., 69. Геббельс В., 14. Мале Я., 99. Монтейру Ж., 3. Ндаба С., 79. Нгом О., 5. Зиберт Й., 44. Тьяго Габриэл, 17. Вейга Д.

Запасные «Лечче»: 1. Блеве М., 32. Борбей А., 2. Дембеле А., 22. Эстебан П., 7. Фатах А., 8. Фофана С., 28. Гортер О., 18. Жан Г., 77. Каба М., 11. Ндри К., 31. Скотт Э., 9. Стулич Н.

Главный тренер «Лечче»: Ди Франческо Э.