Серия A: Комо — Ювентус. Начало матча: 30 ноября, 00:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Комо»: 1. Бюте Ж., 20. Батурина М., 99. Чалоба Т., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л., 9. Дувикас А., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 5. Перроне М., 4. Рамон Ж., 3. Валье А.

Главный тренер «Комо»: Фабрегас С.

Стартовый состав «Ювентус»: 25. Викарио Г., 3. Бремер (капитан), 20. Камбьязо А., 2. Челик З., 15. Калулу П., 9. Коло-Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 26. Лукуми Х., 22. Маккенни У., 29. Сарр П. М., 27. Вольтемаде Н.

Реклама

Главный тренер «Ювентус»: Спаллетти Л.