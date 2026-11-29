Комо — Ювентус: текстовая трансляция матча (Серия A)
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Серия A: Комо — Ювентус. Начало матча: 30 ноября, 00:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Комо»: 1. Бюте Ж., 20. Батурина М., 99. Чалоба Т., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л., 9. Дувикас А., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 5. Перроне М., 4. Рамон Ж., 3. Валье А.
Главный тренер «Комо»: Фабрегас С.
Стартовый состав «Ювентус»: 25. Викарио Г., 3. Бремер (капитан), 20. Камбьязо А., 2. Челик З., 15. Калулу П., 9. Коло-Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 26. Лукуми Х., 22. Маккенни У., 29. Сарр П. М., 27. Вольтемаде Н.
Главный тренер «Ювентус»: Спаллетти Л.
Прямая трансляция LIVE
- 8Маурицио Мариани останавливает игру из-за тактического фола Яна Коуто («Комо»).
- 5Желтая карточка у Алекса Валье («Комо»).
- 5Рандаль Коло-Муани (Ювентус) не сдержал эмоций и грубо сфолил на сопернике — арбитр вынужден показать заслуженную красную карточку!
- 4Нико Пас (Комо) делает опасный заброс в штрафную, пытаясь вывести партнера на удар, но защитник перехватывает мяч.
- 4Нико Пас (Комо) разыгрывает угловой.
- 3Лукас Да Кунья (Комо) прицеливается и крутит мяч с края штрафной в левый угол, но Гульельмо Викарио на месте и легко забирает мяч. Комо зарабатывает угловой.
- 1Зеки Челик (Ювентус) грубо фолит. Маурицио Мариани останавливает игру и принимает решение.
- 1Первый тайм начался.
- 00:47Ювентус начнет игру.
- 00:45Маурицио Мариани назначен главным арбитром на этот матч.
- 00:45Стартовые составы уже известны. Вы можете найти их в деталях матча.
- 00:45Добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Здесь вы найдете все самые важные события игры. Приятного просмотра.
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