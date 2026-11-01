Лечче — Дженоа: составы и текстовая трансляция
Серия A: Лечче — Дженоа. Начало матча: 1 ноября, 22:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Лечче»: 30. Фальконе В., 25. Галло А., 28. Гортер О., 14. Мале Я., 99. Монтейру Ж., 11. Ндри К., 79. Нгом О., 5. Зиберт Й., 9. Стулич Н., 44. Тьяго Габриэл, 17. Вейга Д.
Запасные «Лечче»: 1. Блеве М., 32. Борбей А., 2. Дембеле А., 22. Эстебан П., 7. Фатах А., 8. Фофана С., 16. Гандельман О., 18. Жан Г., 77. Каба М., 3. Ндаба С., 31. Скотт Э.
Главный тренер «Лечче»: Ди Франческо Э.
Стартовый состав «Дженоа»: 1. Бейло Я., 77. Эллертссон М. Э., 92. Эль-Шаарави С., 32. Френдруп М., 10. Жуниор Мессиас, 27. Маркандалли А., 18. Осмаич М., 5. Эстигор Л., 25. Траоре Х. Ж., 22. Васкес Х., 71. Виафе С.
Запасные «Дженоа»: 4. Аморим, 8. Бальданци Т., 29. Коломбо Л., 16. Драме К., 3. Эхизибуэ К., 14. Клишис Л., 11. Майтри Ф., 2. Митай М., 34. Отоа С., 31. Пучка Д., 20. Сабелли С., 39. Соммарива Д., 97. Соу Д., 99. Штольц Ф., 9. Витинья.
Главный тренер «Дженоа»: Де Росси Д.
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