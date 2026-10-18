Удинезе — Лечче: составы и текстовая трансляция

Серия А: Удинезе — Лечче. Начало матча: 18 октября, 15:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Удинезе»: 40. Окойе М., 5. Алаба Д., 30. Чакветадзе Г., 9. Дэвис К., 77. Эбоссе Э., 32. Эккеленкамп Ю., 11. Камара Х., 8. Карлстрем Й., 28. Соле О., 23. Войвода М., 6. Саррага О.

Запасные «Удинезе»: 14. Абанква Дж., 20. Арисала Х., 13. Бертола Н., 46. Гомес У., 91. Йованович Л., 27. Кабаселе К., 4. Ловрич С., 38. Миллер Л., 41. Мрожек Б., 93. Паделли Д., 16. Пальма М., 24. Пиотровски Я., 45. Винчиати Дж., 59. Дзаноли А.

Главный тренер «Удинезе»: Руньяич К.

Стартовый состав «Лечче»: 30. Фальконе В. (капитан), 29. Кулибали Л., 7. Фатах А., 25. Галло А., 4. Гаспар К., 69. Геббельс В., 14. Мале Я., 11. Ндри К., 79. Нгом О., 44. Тьяго Габриэл, 17. Вейга Д.

Запасные «Лечче»: 1. Блеве М., 32. Борбей А., 2. Дембеле А., 22. Эстебан П., 8. Фофана С., 16. Гандельман О., 28. Гортер О., 18. Жан Г., 77. Каба М., 99. Монтейру Ж., 3. Ндаба С., 50. Пьеротти С., 31. Скотт Э., 5. Зиберт Й., 9. Стулич Н.

Главный тренер «Лечче»: Ди Франческо Э.