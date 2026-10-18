Удинезе — Лечче: составы и текстовая трансляция

·34·Спорт
Удинезе — Лечче: составы и текстовая трансляция

Серия А: УдинезеЛечче. Начало матча: 18 октября, 15:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Удинезе»: 40. Окойе М., 5. Алаба Д., 30. Чакветадзе Г., 9. Дэвис К., 77. Эбоссе Э., 32. Эккеленкамп Ю., 11. Камара Х., 8. Карлстрем Й., 28. Соле О., 23. Войвода М., 6. Саррага О.

Запасные «Удинезе»: 14. Абанква Дж., 20. Арисала Х., 13. Бертола Н., 46. Гомес У., 91. Йованович Л., 27. Кабаселе К., 4. Ловрич С., 38. Миллер Л., 41. Мрожек Б., 93. Паделли Д., 16. Пальма М., 24. Пиотровски Я., 45. Винчиати Дж., 59. Дзаноли А.

Главный тренер «Удинезе»: Руньяич К.

Стартовый состав «Лечче»: 30. Фальконе В. (капитан), 29. Кулибали Л., 7. Фатах А., 25. Галло А., 4. Гаспар К., 69. Геббельс В., 14. Мале Я., 11. Ндри К., 79. Нгом О., 44. Тьяго Габриэл, 17. Вейга Д.

Запасные «Лечче»: 1. Блеве М., 32. Борбей А., 2. Дембеле А., 22. Эстебан П., 8. Фофана С., 16. Гандельман О., 28. Гортер О., 18. Жан Г., 77. Каба М., 99. Монтейру Ж., 3. Ндаба С., 50. Пьеротти С., 31. Скотт Э., 5. Зиберт Й., 9. Стулич Н.

Главный тренер «Лечче»: Ди Франческо Э.

Прямая трансляция LIVE
8
Гиорги Чакветадзе («Удинезе») принял точную передачу и пробил из-за пределов штрафной. Владимир Фальконе совершил великолепный сейв, не позволив мячу влететь в левый нижний угол.
7
Умар Нгом (Лечче) грубо сфолил на сопернике и уложил его на газон. Удинезе исполнит штрафной.
6
Данило Вейга (Лечче) отошел от соперника с мячом и в гневе протестует против фола, зафиксированного Марко Гуидой.
5
Игроки утверждают, что Виллем Геббельс (Лечче) сыграл рукой, и они могут быть правы.
5
Конан Ндри (Лечче) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники вынесли мяч.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
15:32
Наконец-то игроки вышли на поле! Лечче разводит мяч.
15:30
Судить сегодняшний матч доверено Марко Гуиде.
15:30
В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
15:30
Добро пожаловать, дорогие болельщики, на нашу текстовую прямую трансляцию! Стартовые составы будут объявлены совсем скоро, так что устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь к просмотру матча.
УдинезеЛеччеСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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