Гол и ассист Дугласа Луиса: «Ювентус» обыграл «Лечче» на выезде

·6·Спорт
Гол и ассист Дугласа Луиса: «Ювентус» обыграл «Лечче» на выезде

В рамках 8-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» гостил у «Лечче» и одержал уверенную и важную победу со счетом 2:0.

Туринцы решили исход матча еще в первом тайме и благодаря этой победе существенно улучшили свое положение в турнирной таблице.

Бенефис Дугласа Луиса и два удара в первом тайме

Главным героем матча стал бразильский полузащитник Дуглас Луис, который принял непосредственное участие в обоих голах своей команды:

  • 29-я минута (Счет открыт): В результате быстрой и слаженной атаки Дуглас Луис отдал передачу, которую Уэстон Маккенни точным ударом воплотил в гол, выведя гостей вперед (0:1);

  • 41-я минута (Второй гол Луиса): Под занавес первого тайма сам Дуглас Луис точно поразил ворота соперника, укрепив преимущество туринцев (0:2);

  • Дисциплина и красная карточка: На последних секундах матча (90+4 минута) не совладевший с нервами защитник «Лечче» Гашпар получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Турнирная таблица: «Ювентус» поднялся на 7-е место

Завоеванные три очки повысили шансы туринцев в борьбе за зону еврокубков:

  • «Ювентус» на 7-й строчке: После этой победы «старая синьора» довела количество своих очков до 14 и поднялась на 7-е место в турнирной таблице чемпионата;

  • «Лечче» остался на 12-м месте: В активе хозяев имеется 9 очков, они занимают 12-ю строчку турнирной таблицы.

Протокол матча:

Серия А. 8-й тур

«Лечче» — «Ювентус» 0:2

25 октября, стадион «Виа дель Маре»

  • Голы: Уэстон Маккенни 29, Дуглас Луис 41.

  • «Лечче»: Фальконе, Фатах (Монтейру, 46), Нгом, Габриэль (Ндаба, 60), Вейга, Галло, Гашпар, Геббельс (Эстебан, 71), Каба (Зиберт, 46), Малех, Ндри (Гандельман, 86).

  • «Ювентус»: Викарио, Калюлю, Бремер, Лукуми, Гатти, Камбьязо (Кабаль, 68), Дуглас Луис (Сарр, 83), Маккенни (Алайбегович, 90), Копмейнерс, Вольтемаде, Коло-Муани (Бога, 68).

  • Предупреждение: Гашпар 77.

  • Удаление: Гашпар 90+4.

ЮвентусЛеччеСерия А ИталииДуглас Луис
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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