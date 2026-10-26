Гол и ассист Дугласа Луиса: «Ювентус» обыграл «Лечче» на выезде

В рамках 8-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» гостил у «Лечче» и одержал уверенную и важную победу со счетом 2:0.

Туринцы решили исход матча еще в первом тайме и благодаря этой победе существенно улучшили свое положение в турнирной таблице.

Бенефис Дугласа Луиса и два удара в первом тайме

Главным героем матча стал бразильский полузащитник Дуглас Луис, который принял непосредственное участие в обоих голах своей команды:

29-я минута (Счет открыт): В результате быстрой и слаженной атаки Дуглас Луис отдал передачу, которую Уэстон Маккенни точным ударом воплотил в гол, выведя гостей вперед (0:1);

41-я минута (Второй гол Луиса): Под занавес первого тайма сам Дуглас Луис точно поразил ворота соперника, укрепив преимущество туринцев (0:2);

Дисциплина и красная карточка: На последних секундах матча (90+4 минута) не совладевший с нервами защитник «Лечче» Гашпар получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Турнирная таблица: «Ювентус» поднялся на 7-е место

Завоеванные три очки повысили шансы туринцев в борьбе за зону еврокубков:

«Ювентус» на 7-й строчке: После этой победы «старая синьора» довела количество своих очков до 14 и поднялась на 7-е место в турнирной таблице чемпионата;

«Лечче» остался на 12-м месте: В активе хозяев имеется 9 очков, они занимают 12-ю строчку турнирной таблицы.

Протокол матча:

Серия А. 8-й тур

«Лечче» — «Ювентус» 0:2

25 октября, стадион «Виа дель Маре»