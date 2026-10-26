Гол и ассист Дугласа Луиса: «Ювентус» обыграл «Лечче» на выезде
В рамках 8-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» гостил у «Лечче» и одержал уверенную и важную победу со счетом 2:0.
Туринцы решили исход матча еще в первом тайме и благодаря этой победе существенно улучшили свое положение в турнирной таблице.
Бенефис Дугласа Луиса и два удара в первом тайме
Главным героем матча стал бразильский полузащитник Дуглас Луис, который принял непосредственное участие в обоих голах своей команды:
29-я минута (Счет открыт): В результате быстрой и слаженной атаки Дуглас Луис отдал передачу, которую Уэстон Маккенни точным ударом воплотил в гол, выведя гостей вперед (0:1);
41-я минута (Второй гол Луиса): Под занавес первого тайма сам Дуглас Луис точно поразил ворота соперника, укрепив преимущество туринцев (0:2);
Дисциплина и красная карточка: На последних секундах матча (90+4 минута) не совладевший с нервами защитник «Лечче» Гашпар получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Турнирная таблица: «Ювентус» поднялся на 7-е место
Завоеванные три очки повысили шансы туринцев в борьбе за зону еврокубков:
«Ювентус» на 7-й строчке: После этой победы «старая синьора» довела количество своих очков до 14 и поднялась на 7-е место в турнирной таблице чемпионата;
«Лечче» остался на 12-м месте: В активе хозяев имеется 9 очков, они занимают 12-ю строчку турнирной таблицы.
Протокол матча:
Серия А. 8-й тур
«Лечче» — «Ювентус» 0:2
25 октября, стадион «Виа дель Маре»
Голы: Уэстон Маккенни 29, Дуглас Луис 41.
«Лечче»: Фальконе, Фатах (Монтейру, 46), Нгом, Габриэль (Ндаба, 60), Вейга, Галло, Гашпар, Геббельс (Эстебан, 71), Каба (Зиберт, 46), Малех, Ндри (Гандельман, 86).
«Ювентус»: Викарио, Калюлю, Бремер, Лукуми, Гатти, Камбьязо (Кабаль, 68), Дуглас Луис (Сарр, 83), Маккенни (Алайбегович, 90), Копмейнерс, Вольтемаде, Коло-Муани (Бога, 68).
Предупреждение: Гашпар 77.
Удаление: Гашпар 90+4.
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