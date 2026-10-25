Удинезе — Милан: составы и текстовая трансляция

Серия A: Удинезе — Милан. Начало матча: 26 октября, 00:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Удинезе»: 40. Окойе М., 14. Абанква Дж., 30. Чакветадзе Г., 9. Дэвис К., 32. Эккеленкамп Ю., 27. Кабаселе К., 11. Камара Х., 8. Карлстрем Й. (капитан), 16. Пальма М., 24. Пиотровски Я., 23. Войвода М.

Главный тренер «Удинезе»: Руньяич К.

Стартовый состав «Милан»: 16. Меньян М., 33. Бартезаги Д., 5. Де Винтер К., 13. Диавара С., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 14. Модрич Л., 31. Павлович С., 11. Пулишич К., 9. Рамуш Г., 23. Томори Ф.

Главный тренер «Милан»: Аморим Р.