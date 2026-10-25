Удинезе — Милан: составы и текстовая трансляция
Серия A: Удинезе — Милан. Начало матча: 26 октября, 00:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Удинезе»: 40. Окойе М., 14. Абанква Дж., 30. Чакветадзе Г., 9. Дэвис К., 32. Эккеленкамп Ю., 27. Кабаселе К., 11. Камара Х., 8. Карлстрем Й. (капитан), 16. Пальма М., 24. Пиотровски Я., 23. Войвода М.
Главный тренер «Удинезе»: Руньяич К.
Стартовый состав «Милан»: 16. Меньян М., 33. Бартезаги Д., 5. Де Винтер К., 13. Диавара С., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 14. Модрич Л., 31. Павлович С., 11. Пулишич К., 9. Рамуш Г., 23. Томори Ф.
Главный тренер «Милан»: Аморим Р.
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47
Коста Руньяич решил сделать замену. Леннон Миллер («Удинезе») вышел на поле вместо Якуба Пётровского.
46
Второй тайм только что начался.
45+3
Маттео Марченаро дает свисток, первый тайм окончен.
45+2
Давиде Бартезаги (Милан) выполнил угловой, защитники выбили мяч.
45+1
«Милан» имел возможность забить после углового, но защитник вынес мяч.
45
Добавлено 2 минуты к матчу.
45
Хассан Камара (Удинезе) пробил издали с большой силой, мяч летел в нижний правый угол, но вратарь без труда завладел мячом.
43
Сегодняшний арбитр Маттео Марченаро совершенно справедливо решил наказать Йеспера Карлстрёма (Удинезе) желтой карточкой за грубую игру.
42
Йеспер Карлстрём (Удинезе) принял отличную передачу и имел варианты для продолжения атаки, но решил пробить издалека. Мяч полетел низом по центру, но Майк Меньян занял правильную позицию и без труда завладел им.
39
Фол Гонсалу Рамуша («Милан») тянет на карточку, и Маттео Марсенаро справедливо показывает жёлтую.
36
Гонсалу Рамушу (Милан) требуется медицинская помощь, поэтому арбитр остановил игру и пригласил врачей на поле.
32
Длинная передача находит Мергима Войводу («Удинезе»), и он решает проверить вратаря дальним ударом. Удар направлен в правый нижний угол, но Майк Меньян демонстрирует отличную реакцию и парирует мяч.
31
Юрген Эккеленкамп («Удинезе») отлично принял передачу и опасно пробил из-за пределов штрафной, но мяч попал в защитника и отскочил.
30
Давиде Бартезаги (Милан) оказывается в офсайде. Он мог вырваться на свободное пространство за спинами защитников, но начал движение слишком рано.
27
Кристиан Пулишич отдал голевую передачу в штрафной, но удар Фикайо Томори (Милан) прошел совсем рядом с правой штангой.
25
Подача Луки Модрича (Милан) была отражена защитниками.
22
Кейнан Дэвис (Удинезе) нарушил правила. Маттео Марченаро остановил игру и принимает решение.
19
Владение мячом 28:72.
15
Игра остановлена, Георгий Чакветадзе («Удинезе») сыграл рукой.
12
Золотой шанс! Давиде Бартезаги (Милан) принял передачу в штрафной и нашёл пространство для удара. Он пробил неточно, и мяч пролетел рядом с левой штангой.
11
Угловой удар выполнен, но Удинезе не смог этим воспользоваться, защитник вынес мяч подальше.
11
Хассан Камара (Удинезе) получил возможность пробить по воротам, мощно пробил издалека в левый нижний угол и заставил Майка Меньяна совершить отличный сейв.
6
Гол! Кристиан Пулишич (Милан) великолепно принял мощную передачу Луки Модрича в штрафной площади, обыграл защитника и неотразимо пробил в нижний правый угол ворот. 0:1.
5
Фикайо Томори (Милан) сделал опасный прострел в штрафную, но защитники перехватили мяч.
3
«Милан» демонстрирует великолепную сыгранность. Они красиво перепасовываются. Командная работа на высшем уровне.
1
Матч только что начался.
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Игроки на поле, и матч начинает АС Милан.
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Представляем главного арбитра сегодняшнего матча — это Маттео Марсенаро.
00:45
В подробностях этого матча перед его началом вы можете ознакомиться с составами команд.
00:45
Добро пожаловать на текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Вы можете следить за всеми важными событиями на поле в текстовом формате. Желаем приятного просмотра.
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