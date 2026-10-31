Удинезе — АС Рома: составы и текстовая трансляция

·38·Спорт
Удинезе — АС Рома: составы и текстовая трансляция

Серия A: Удинезе — АС Рома. Начало матча: 31 октября, 22:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Удинезе»: 40. Окойе М., 14. Абанква Дж., 9. Дэвис К., 32. Эккеленкамп Ю., 27. Кабаселе К., 11. Камара Х., 8. Карлстрем Й., 38. Миллер Л., 16. Пальма М., 23. Войвода М., 10. Дзаньоло Н.

Запасные «Удинезе»: 20. Арисала Х., 13. Бертола Н., 30. Чакветадзе Г., 77. Эбоссе Э., 46. Гомес У., 91. Йованович Л., 4. Ловрич С., 41. Мрожек Б., 93. Паделли Д., 24. Пиотровски Я., 45. Винчиати Дж., 6. Саррага О.

Главный тренер «Удинезе»: Руньяич К.

Стартовый состав «АС Рома»: 95. Голлини П., 4. Кристанте Б., 15. Де Рон М., 87. Гиларди Д., 22. Эрмосо М., 14. Мален Д., 20. Молина Н., 86. Мора Р., 5. Ндика Э., 18. Суле М., 43. Уэсли Франса.

Запасные «АС Рома»: 26. Балерди Л., 78. Камара М., 9. Кастро С., 70. Де Марци Дж., 63. Ди Нунцио А., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 23. Манчини Дж., 61. Пизилли Н., 2. Ренс Д., 32. Васкес Льяч Д. С.

Главный тренер «АС Рома»: Гасперини Дж.

Прямая трансляция0-1 LIVE
21
Николо Дзаньоло (Удинезе) попытался найти партнера по команде, но переборщил с силой передачи, и момент был упущен.
19
Судья дал свисток, Удинезе исполнит угловой.
18
Хороший вынос защитника означает, что угловой удар не принес Удинезе никакой пользы.
17
Дониелл Мален (АС Рома) прострелил в штрафную, но защитники соперника были начеку и отвели угрозу.
15
Марио Эрмосо (АС Рома) совершил грубый фол. Фабио Мареска остановил игру и принимает решение.
15
Дониэл Мален (АС Рома) попытался обыграть соперника, но мяч был выбит.
11
Игроки «Удинезе» используют короткий пас, пытаясь вскрыть оборону соперника и организовать быструю контратаку.
100-1
Брайан Кристанте (АС Рома) замкнул отличную передачу ударом головой по центру ворот. Своевременный удар, ставший украшением момента.
8
Один из игроков Удинезе забежал вперед, и судья зафиксировал офсайд.
6
Матиас Суле (Рома) после хорошего прохода сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной. Но удар оказался слишком высоким, и мяч улетел на верхние ряды трибун.
5
Фабио Мареска свистнул фол, так как Николо Дзаньоло («Удинезе») сыграл слишком грубо в борьбе за мяч.
5
Рома демонстрирует отличный контроль в центре поля и точные передачи.
4
Грубая игра со стороны Уэсли Франка (АС Рома). Судья зафиксировал фол и дал свисток.
1
Кристиан Кабаселе (Удинезе) нарушил правила, и Фабио Мареска зафиксировал фол.
1
Судья дал свисток, игра началась.
22:00
Матч начинает Рома.
22:00
Представляем главного судью сегодняшнего матча — Фабио Мареска.
22:00
Объявлены стартовые составы на этот матч.
22:00
Привет всем футбольным болельщикам, мы здесь, чтобы вести для вас прямую трансляцию этого матча и освещать самые интересные и важные моменты. Мы позаботимся о том, чтобы вы ничего не пропустили, просто устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь.
УдинезеАС РомаСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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