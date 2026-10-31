Удинезе — АС Рома: составы и текстовая трансляция
Серия A: Удинезе — АС Рома. Начало матча: 31 октября, 22:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Удинезе»: 40. Окойе М., 14. Абанква Дж., 9. Дэвис К., 32. Эккеленкамп Ю., 27. Кабаселе К., 11. Камара Х., 8. Карлстрем Й., 38. Миллер Л., 16. Пальма М., 23. Войвода М., 10. Дзаньоло Н.
Запасные «Удинезе»: 20. Арисала Х., 13. Бертола Н., 30. Чакветадзе Г., 77. Эбоссе Э., 46. Гомес У., 91. Йованович Л., 4. Ловрич С., 41. Мрожек Б., 93. Паделли Д., 24. Пиотровски Я., 45. Винчиати Дж., 6. Саррага О.
Главный тренер «Удинезе»: Руньяич К.
Стартовый состав «АС Рома»: 95. Голлини П., 4. Кристанте Б., 15. Де Рон М., 87. Гиларди Д., 22. Эрмосо М., 14. Мален Д., 20. Молина Н., 86. Мора Р., 5. Ндика Э., 18. Суле М., 43. Уэсли Франса.
Запасные «АС Рома»: 26. Балерди Л., 78. Камара М., 9. Кастро С., 70. Де Марци Дж., 63. Ди Нунцио А., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 23. Манчини Дж., 61. Пизилли Н., 2. Ренс Д., 32. Васкес Льяч Д. С.
Главный тренер «АС Рома»: Гасперини Дж.
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