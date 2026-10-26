«Милан» на выезде уверенно обыграл «Удинезе» и вернулся в топ-4

·3·Спорт
«Милан» на выезде уверенно обыграл «Удинезе» и вернулся в топ-4

Проводивший гостевой матч в рамках 8-го тура итальянской Серии А клуб «Милан» погостил на стадионе «Фриули» у «Удинезе» и оформил уверенную и важную победу со счетом 2:0.

Подопечные Рубена Аморима с первых минут завладели инициативой и, забив по мячу в каждом из таймов, продолжают борьбу за самые высокие места в турнирной таблице.

Быстрый старт и укрепление победы

Оборонительные планы хозяев поля пошли прахом уже на первых минутах:

  • 6-я минута (быстрый гол Пулишича): На самом старте встречи американский вингер Кристиан Пулишич огорчил вратаря соперника и вывел «россонери» вперед (0:1);

  • 65-я минута (решающий удар Хатчинсона): Во втором тайме, когда «Удинезе» пытался восстановить равновесие, Хатчинсон точно завершил контратаку, доведя счет до 0:2;

  • Контроль и дисциплина: Линия полузащиты на поле под руководством опытного Луки Модрича полностью контролировала мяч, сохранив ворота в неприкосновенности.

Турнирная таблица: 18 очков и возвращение в четверку сильнейших

Завоеванные три очка серьезно улучшили позиции миланцев:

  • «Милан» поднялся на 4-е место: Команда Аморима довела количество своих очков до 18, вернулась на 4-ю строчку таблицы чемпионата и укрепила свои позиции в лидирующей группе;

  • «Удинезе» в опасной зоне: У команды из Удине, переживающей непростые времена в текущем сезоне, всего 4 очка, и они остаются на 17-м месте турнирной таблицы.

Протокол матча:

Серия А. 8-й тур

«Удинезе» — «Милан» 0:2

25 октября, стадион «Фриули»

  • Голы: Пулишич 6, Хатчинсон 65.

  • «Удинезе»: Окоуе, Абанква, Кабаселе, Пальма, Войвода (Дзаньоло, 63), Петровский (Миллер, 46), Карлстрём (Ловрич, 83), Камара (Арисала, 64), Чакветадзе, Эккеленкамп, Дэвис (Винчиати, 83).

  • «Милан»: Меньян, де Винтер, Павлович, Диавара, Томори (Муса, 73), Модрич, Яшари, Бартезаги (Сиссе, 85), Хатчинсон (Лофтус-Чик 73, Комотто 90+1), Пулишич, Рамуш (Камарда, 90+1).

  • Предупреждения: Рамуш 39, Карлстрём 43, Модрич 90.

МиланУдинезеСерия А ИталииКристиан Пулишич
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Удинезе — Милан: составы и текстовая трансляцияУдинезе — Милан: составы и текстовая трансляцияВчера 23:50Удинезе — Лечче: составы и текстовая трансляцияУдинезе — Лечче: составы и текстовая трансляция18 октября 14:34Милан — Аталанта: составы и текстовая трансляцияМилан — Аталанта: составы и текстовая трансляция18 октября 20:04Шокирующий камбэк!: «Интер», уступая 0:2, переломил ход матча и сокрушил «Удинезе» со счетом 5:3Шокирующий камбэк!: «Интер», уступая 0:2, переломил ход матча и сокрушил «Удинезе» со счетом 5:315 сентября 06:36Ливерпуль рассматривает Кристиана Пулишича в качестве достойной замены Мохамеду СалахуЛиверпуль рассматривает Кристиана Пулишича в качестве достойной замены Мохамеду Салаху24 июля 22:19Кристиан Пулишич высоко оценил способности Златана Ибрагимовича в качестве телеведущегоКристиан Пулишич высоко оценил способности Златана Ибрагимовича в качестве телеведущего1 июля 04:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере