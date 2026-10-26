«Милан» на выезде уверенно обыграл «Удинезе» и вернулся в топ-4
Проводивший гостевой матч в рамках 8-го тура итальянской Серии А клуб «Милан» погостил на стадионе «Фриули» у «Удинезе» и оформил уверенную и важную победу со счетом 2:0.
Подопечные Рубена Аморима с первых минут завладели инициативой и, забив по мячу в каждом из таймов, продолжают борьбу за самые высокие места в турнирной таблице.
Быстрый старт и укрепление победы
Оборонительные планы хозяев поля пошли прахом уже на первых минутах:
6-я минута (быстрый гол Пулишича): На самом старте встречи американский вингер Кристиан Пулишич огорчил вратаря соперника и вывел «россонери» вперед (0:1);
65-я минута (решающий удар Хатчинсона): Во втором тайме, когда «Удинезе» пытался восстановить равновесие, Хатчинсон точно завершил контратаку, доведя счет до 0:2;
Контроль и дисциплина: Линия полузащиты на поле под руководством опытного Луки Модрича полностью контролировала мяч, сохранив ворота в неприкосновенности.
Турнирная таблица: 18 очков и возвращение в четверку сильнейших
Завоеванные три очка серьезно улучшили позиции миланцев:
«Милан» поднялся на 4-е место: Команда Аморима довела количество своих очков до 18, вернулась на 4-ю строчку таблицы чемпионата и укрепила свои позиции в лидирующей группе;
«Удинезе» в опасной зоне: У команды из Удине, переживающей непростые времена в текущем сезоне, всего 4 очка, и они остаются на 17-м месте турнирной таблицы.
Протокол матча:
Серия А. 8-й тур
«Удинезе» — «Милан» 0:2
25 октября, стадион «Фриули»
Голы: Пулишич 6, Хатчинсон 65.
«Удинезе»: Окоуе, Абанква, Кабаселе, Пальма, Войвода (Дзаньоло, 63), Петровский (Миллер, 46), Карлстрём (Ловрич, 83), Камара (Арисала, 64), Чакветадзе, Эккеленкамп, Дэвис (Винчиати, 83).
«Милан»: Меньян, де Винтер, Павлович, Диавара, Томори (Муса, 73), Модрич, Яшари, Бартезаги (Сиссе, 85), Хатчинсон (Лофтус-Чик 73, Комотто 90+1), Пулишич, Рамуш (Камарда, 90+1).
Предупреждения: Рамуш 39, Карлстрём 43, Модрич 90.
Комментарии 0
…