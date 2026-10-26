«Милан» на выезде уверенно обыграл «Удинезе» и вернулся в топ-4

Проводивший гостевой матч в рамках 8-го тура итальянской Серии А клуб «Милан» погостил на стадионе «Фриули» у «Удинезе» и оформил уверенную и важную победу со счетом 2:0.

Подопечные Рубена Аморима с первых минут завладели инициативой и, забив по мячу в каждом из таймов, продолжают борьбу за самые высокие места в турнирной таблице.

Быстрый старт и укрепление победы

Оборонительные планы хозяев поля пошли прахом уже на первых минутах:

6-я минута (быстрый гол Пулишича): На самом старте встречи американский вингер Кристиан Пулишич огорчил вратаря соперника и вывел «россонери» вперед (0:1);

65-я минута (решающий удар Хатчинсона): Во втором тайме, когда «Удинезе» пытался восстановить равновесие, Хатчинсон точно завершил контратаку, доведя счет до 0:2;

Контроль и дисциплина: Линия полузащиты на поле под руководством опытного Луки Модрича полностью контролировала мяч, сохранив ворота в неприкосновенности.

Турнирная таблица: 18 очков и возвращение в четверку сильнейших

Завоеванные три очка серьезно улучшили позиции миланцев:

«Милан» поднялся на 4-е место: Команда Аморима довела количество своих очков до 18 , вернулась на 4-ю строчку таблицы чемпионата и укрепила свои позиции в лидирующей группе;

«Удинезе» в опасной зоне: У команды из Удине, переживающей непростые времена в текущем сезоне, всего 4 очка, и они остаются на 17-м месте турнирной таблицы.

Протокол матча:

Серия А. 8-й тур

«Удинезе» — «Милан» 0:2

25 октября, стадион «Фриули»