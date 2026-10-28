Парма — Удинезе: составы и текстовая трансляция

Все 92 Только важное 4

90+2 Давиде Масса дал свисток, Джованни Фаббиан (Парма) наказан за фол в атаке. Верное решение судьи.

90 Четвертый арбитр добавил 3 минуты к основному времени.

90 Энрико Делпрато (Парма) обладает способностью далеко вбрасывать аут в штрафную площадь, что может создавать очень опасные моменты для его команды.

88 Якуб Пётровски (Удинезе) отлично среагировал на подачу со штрафного и был внимателен у штрафной площади. Он высоко выпрыгнул и пробил головой, но мяч пролетел значительно выше перекладины.

87 Мергим Войвода (Удинезе) подобрал отскочивший мяч за пределами штрафной, но его удар был заблокирован защитником.

87 Грубая игра! Джованни Фаббиан (Парма) наказан за фол, Давиде Масса дает свисток. Штрафной в пользу Удинезе, но вряд ли они будут бить напрямую по воротам.

87 Потрясающий сейв Джованни Даффара! Унай Гомес (Удинезе) после навеса выпрыгнул и пробил головой в нижний правый угол, но вратарь совершил великолепный сейв.

86 Замена. Понтус Алмквист вышел на поле вместо Саши Бритчги (Парма).

86 Юрген Эккеленкамп (Удинезе) получил отличный пас в штрафной и пробил низом в левый угол, но защитник заблокировал удар.

85 Кейнан Дэвис был близок к выходу на ударную позицию после проникающего паса Якуба Пётровски (Удинезе), но защитник вовремя среагировал и перехватил мяч.

84 Коста Руньяич решил провести замену. Унаи Гомес выходит на поле вместо Николо Дзаньоло (Удинезе).

83 Судья разрешил замену: Леннон Миллер (Удинезе) вышел на поле, а Георгий Чакветадзе покинул его.

83 Давиде Масса всё видел и зафиксировал нарушение правил со стороны Кейнана Дэвиса (Удинезе).

81 Игра остановлена, Симоне Лонтани (Парма) получил желтую карточку.

81 Это желтая карточка! Николо Дзаньоло (Удинезе) недоволен решением, но на наш взгляд ситуация была очевидной.

80 Высокая подача Эмануэле Валери (Парма) оказалась неудачной, и защита соперника быстро выбила мяч из штрафной.

80 Кейнан Дэвис (Удинезе) пробил из очень выгодной позиции из-за пределов штрафной, но защитник самоотверженно заблокировал удар.

78 После углового в исполнении Николо Дзаньоло (Удинезе) один из защитников выбил мяч из штрафной площади.

77 Николо Дзаньоло (Удинезе) попытался обыграть соперника, но мяч был выбит. Мяч ушел за пределы поля, и боковой судья указал на угловой флажок. Угловой в пользу Удинезе.

76 Количество ударов в створ у обеих команд сейчас составляет 8:16. Статистика ударов по воротам – 2:4.

74 Альберто Джилардино решил освежить состав, Симоне Лонтани (Парма) вышел на поле вместо Эль Билаля Туре.

74 Мы наблюдаем за заменой. Джованни Фаббиан (Парма) выходит на поле вместо Адриана Бернабе Гарсии.

71 Коста Руньяич готовит замену. Якуб Пётровски выходит вместо Йеспера Карлстрема («Удинезе»).

71 Замена. Хассан Камара выложился полностью, его заменил Энцо Эбоссе («Удинезе»).

69 Мадука Окойе угадал направление пенальти от Адриана Бернабе Гарсии (Парма). Тот пытался пробить в нижний правый угол, но вратарь вовремя среагировал и отразил удар.

69 Адриан Бернабе Гарсия (Парма) готовится исполнить пенальти!

67 Игроки требуют пенальти за игру рукой Джеймса Абанквы (Удинезе), и они оказались правы. Парма получает отличный шанс забить — это пенальти!

67 Эмануэле Валери (Парма) подал угловой, но вратарь вышел из ворот и забрал мяч.

63 Мергим Войвода выходит на поле, так как Николо Бертола (Удинезе) получил травму и не может продолжить игру.

62 Эмануэле Валери (Парма) пробил низом по центру ворот из-за пределов штрафной, но удар вышел слабым, и Мадука Окойе легко забрал мяч.

61 Николо Дзаньоло (Удинезе) выполнил опасный прострел в штрафную, но первый же защитник выбил мяч.

60 Он должен был забивать! Кейнан Дэвис (Удинезе) получил короткий пас в штрафной, но слишком долго возился с мячом, позволив защитнику заблокировать удар. Удинезе заработал угловой. Они стягивают большие силы в штрафную.

60 Йеспер Карлстрём (Удинезе) быстро разыграл штрафной, застав соперника врасплох, и выполнил подачу в штрафную площадь.

60 Альберто Джилардино решил провести замену. Эмануэле Валери (Парма) вышел на поле вместо Франко Карбони.

60 Матия Фриган (Парма) вышел на замену вместо Давида Ромеро.

58 Николо Дзаньоло (Удинезе) получил мяч и не стал долго думать. Он мощно пробил издали, мяч пролетел в опасной близости от правой штанги.

57 Кейнан Дэвис (Удинезе) упустил отличный шанс: он нашел пространство и мощно пробил по центру ворот, но Джованни Даффара совершил блестящий сейв.

56 Эль-Билаль Туре (Парма) выполнил прострел в штрафную, но без опасности. Мяч покинул поле, от ворот Удинезе.

54 Георгий Чакветадзе (Удинезе) исполнил угловой и сделал отличную подачу в штрафную, но защита соперника была начеку и выбила мяч.

53 Угловой удар в исполнении Николо Дзаньоло (Удинезе) был спешно отражен.

53 Николо Дзаньоло (Удинезе) пробил издали, но удар был заблокирован защитником. Удинезе подаст угловой.

51 Адриан Бернабе Гарсия (Парма) пробил издали, но мяч пролетел далеко от ворот, рядом с левой штангой.

49 Мандела Кейта (Парма) нарушил правила, и на первый взгляд ситуация казалась спорной, но судья принял верное решение, назначив штрафной удар в пользу соперника.

48 Саша Бритчги (Парма) упустил хороший шанс, его прострел в штрафную был заблокирован защитниками.

46 Николо Дзаньоло («Удинезе») попытался создать голевой момент отличным длинным пасом, но его передача была заблокирована.

46 Перерыв окончен, второй тайм вот-вот начнется.

45+1 Йеспер Карлстрем (Удинезе) принял мяч у линии штрафной и пробил в касание, но мяч пролетел значительно выше ворот. Высоко, неточно и совсем некрасиво.

45+2 Первый тайм сегодняшнего матча завершен.

45+1 Йеспер Карлстрем («Удинезе») получил предупреждение за оскорбительные выражения. Его грубые комментарии могли усугубить ситуацию. Ему повезло, что всё ограничилось лишь жёлтой карточкой.

45 Жоржи Чакветадзе («Удинезе») подал угловой в штрафную, но защитник выбил мяч.

45 Мяч доставлен Николо Бертоле (Удинезе) на линию штрафной. Он пробил в левый угол из гущи игроков, заставив Джованни Даффару совершить сейв. Удинезе заработал угловой.

43 Франко Карбони (Парма) замкнул отличную передачу в штрафную, но его удар головой прошел чуть выше перекладины.

42 Винсент Сьерро (Парма) пробил из-за пределов штрафной, но очень неточно — мяч улетел значительно выше перекладины.

42 Саша Бритчги (Парма) выполнил длинную передачу, но мяч не дошел до партнеров и был перехвачен защитником.

40 Длинная передача Франко Карбони («Парма») на партнера на противоположный фланг не дошла до адресата.

38 Доминик Дробник (Парма) выполнил подачу в штрафную, но Мадука Окойе вышел из ворот и забрал мяч.

37 Кейнан Дэвис (Удинезе) нанес мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч.

35 Угловой в исполнении Адриана Бернабе Гарсии (Парма) не привел к опасности. Защитники были внимательны и сумели выбить мяч.

35 Эль-Билаль Туре (Парма) попытался отдать пас, но мяч был заблокирован. Теперь Парма исполнит угловой.

33 После проверки ВАР судья отменил пенальти в пользу Удинезе, игра продолжается.

32 Несмотря на протесты игроков «Удинезе» с требованием пенальти, игра продолжается. Стоп! Главный арбитр Давиде Масса остановил игру и сейчас будет смотреть этот эпизод с помощью ВАР! Посмотрим, что будет.

32 Матч: Парма - Удинезе. Счет: 0-0. Комментарий: Всего ударов 1:7. 0:1 – текущий показатель ударов в створ.

31 СПОРНЫЙ МОМЕНТ! Кейнан Дэвис (Удинезе) упал после столкновения с защитником. Игроки бросились к судье, но он отказался назначить пенальти. Игра продолжается.

31 Давиде Масса показал желтую карточку Альберто Джилардино (Парма) после финального свистка за неспортивное поведение.

29 Альберто Джилардино в недоумении, ведь судья Давиде Масса показал ему желтую карточку. За что?

28 Давиде Масса заметил нарушение со стороны Хассана Камара (Удинезе) и без колебаний дал свисток.

27 Юрген Эккеленкамп (Удинезе) упустил золотой шанс. Он пробил с близкого расстояния в нижний правый угол, но Джованни Даффара был начеку и совершил отличный сейв!

26 Штрафной удар исполнил Адриан Бернабе Гарсия (Парма), но защитники выбили мяч.

26 Судья Давиде Масса заметил фол со стороны Джеймса Абанквы (Удинезе) и без колебаний дал свисток. Парма исполнит штрафной удар.

25 Георгий Чакветадзе отдал пас на Йеспера Карлстрема (Удинезе), тот пробил из-за пределов штрафной, мяч пролетел над перекладиной.

24 Кейнан Дэвис (Удинезе) упал в штрафной площади, но судья сразу отклонил все протесты футболистов.

22 Николо Бертола (Удинезе) сделал навес в штрафную, но мяч полетел слишком близко к Джованни Даффаре, и вратарь забрал его.

21 Мадука Окойе перехватил передачу Саши Бритчи (Парма), атака прервана.

21 Маттео Пальма (Удинезе) нанес мощный удар с дальней дистанции, но мяч попал в защитника.

21 Давид Ромеро (Парма) обыграл соперника, но не смог удержать мяч в поле. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Удинезе введет его в игру.

18 49:51 – владение мячом.

17 После углового мяч отскочил к Юргену Эккеленкампу (Удинезе), который сразу пробил издали. Однако удар оказался неточным, и мяч пролетел над перекладиной.

17 Угловой удар в исполнении Георгия Чакветадзе (Удинезе) не принес результата.

16 Йеспер Карлстрем (Удинезе) быстро разыграл штрафной, отправив мяч в штрафную площадь, чтобы ускорить темп игры.

15 Франко Карбони (Парма) потянул соперника за футболку, и Давиде Масса зафиксировал фол. Удинезе исполнит штрафной удар и получит шанс создать опасность у ворот соперника.

14 Опасный момент! Хассане Камара (Удинезе) получил передачу от Кейнана Дэвиса и был близок к голу, но его удар из штрафной прошел рядом с правой штангой.

13 Соперники оставили слишком много пространства Мандела Кейта (Парма), и он пробил издали, но мяч прошел далеко от левой штанги и не создал угрозы.

13 Адриан Бернабе Гарсия (Парма) выполнил угловой, но защитники соперника выбили мяч.

12 Адриан Бернабе Гарсия (Парма) пытается прорваться вперед, но соперник выбивает мяч. Судья указывает на угловой флаг. Угловой в пользу Пармы.

9 Мариано Троило (Парма) выполнил длинный пас вперед, но мяч, адресованный Саше Бритсчи, был выбит слишком сильно, и момент упущен. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Удинезе.

7 Удинезе разыгрывает комбинацию через точные передачи, пытаясь создать новые моменты у ворот.

6 Николо Дзаньоло (Удинезе) пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом с левой штангой.

1 Первый тайм матча между Пармой и Удинезе вот-вот начнется.

22:31 Игроки на поле, и Удинезе начинает игру.

22:30 Сегодняшний матч обслужит Давиде Масса.

22:30 Стартовые составы уже объявлены, ознакомиться с ними можно в разделе составов.