Отставка в Серии А: «Удинезе» назначил нового главного тренера после 8 матчей без побед

В итальянской Серии А произошла очередная тренерская отставка. Клуб «Удинезе», оказавшийся в водовороте неудач и под угрозой вылета в низший дивизион, официально объявил имя нового главного тренера команды. На эту должность был назначен итальянский специалист Паоло Дзанетти.

43-летний специалист сменил на посту главного тренера немца Косту Руньяича. Руководство клуба, стремясь остановить кризис и спасти команду из опасной зоны, подписало с Дзанетти контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

Почему ушел Руньяич? Причины кризиса

Основной причиной отставки тренера стали резкий спад и неудовлетворительные результаты команды в последнее время:

Серия из 8 матчей без побед: «Удинезе» не мог добиться победы в чемпионате Италии на протяжении 8 матчей подряд;

Катастрофа на 19-м месте: В результате постоянных потерь очков команда опустилась на 19-е место в турнирной таблице Серии А, то есть непосредственно в зону вылета;

Решение руководства: Ухудшение результатов вынудило руководство клуба немедленно прекратить сотрудничество с Руньяичем.

Паоло Дзанетти: Новый спаситель и его задача

Паоло Дзанетти, которому поручено сохранить место «Удинезе» в элите, имеет опыт работы с командами, находящимися в сложной ситуации в итальянском футболе: