Отставка в Серии А: «Удинезе» назначил нового главного тренера после 8 матчей без побед
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- В итальянской Серии А после серии из 8 матчей без побед главный тренер «Удинезе»
- Коста Руньяич был отправлен в отставку.
- Для вывода команды из кризиса и предотвращения вылета в низший дивизион новым тренером был назначен Паоло Дзанетти.
- 43-летний итальянский специалист подписал с клубом контракт до конца текущего сезона.
В итальянской Серии А произошла очередная тренерская отставка. Клуб «Удинезе», оказавшийся в водовороте неудач и под угрозой вылета в низший дивизион, официально объявил имя нового главного тренера команды. На эту должность был назначен итальянский специалист Паоло Дзанетти.
43-летний специалист сменил на посту главного тренера немца Косту Руньяича. Руководство клуба, стремясь остановить кризис и спасти команду из опасной зоны, подписало с Дзанетти контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.
Почему ушел Руньяич? Причины кризиса
Основной причиной отставки тренера стали резкий спад и неудовлетворительные результаты команды в последнее время:
Серия из 8 матчей без побед: «Удинезе» не мог добиться победы в чемпионате Италии на протяжении 8 матчей подряд;
Катастрофа на 19-м месте: В результате постоянных потерь очков команда опустилась на 19-е место в турнирной таблице Серии А, то есть непосредственно в зону вылета;
Решение руководства: Ухудшение результатов вынудило руководство клуба немедленно прекратить сотрудничество с Руньяичем.
Паоло Дзанетти: Новый спаситель и его задача
Паоло Дзанетти, которому поручено сохранить место «Удинезе» в элите, имеет опыт работы с командами, находящимися в сложной ситуации в итальянском футболе:
Последнее место работы: Последним клубом 43-летнего специалиста был представитель Серии А «Верона»;
Основная цель: Перед новым главным тренером в первую очередь поставлены задачи устранить неуверенность в обороне, вернуть команде психологическую уверенность и вывести «Удинезе» из нижней части турнирной таблицы до конца сезона.
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