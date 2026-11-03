Отставка в Серии А: «Удинезе» назначил нового главного тренера после 8 матчей без побед

·72·Спорт
Отставка в Серии А: «Удинезе» назначил нового главного тренера после 8 матчей без побед
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  • В итальянской Серии А после серии из 8 матчей без побед главный тренер «Удинезе»
  • Коста Руньяич был отправлен в отставку.
  • Для вывода команды из кризиса и предотвращения вылета в низший дивизион новым тренером был назначен Паоло Дзанетти.
  • 43-летний итальянский специалист подписал с клубом контракт до конца текущего сезона.

В итальянской Серии А произошла очередная тренерская отставка. Клуб «Удинезе», оказавшийся в водовороте неудач и под угрозой вылета в низший дивизион, официально объявил имя нового главного тренера команды. На эту должность был назначен итальянский специалист Паоло Дзанетти.

43-летний специалист сменил на посту главного тренера немца Косту Руньяича. Руководство клуба, стремясь остановить кризис и спасти команду из опасной зоны, подписало с Дзанетти контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

Почему ушел Руньяич? Причины кризиса

Основной причиной отставки тренера стали резкий спад и неудовлетворительные результаты команды в последнее время:

  • Серия из 8 матчей без побед: «Удинезе» не мог добиться победы в чемпионате Италии на протяжении 8 матчей подряд;

  • Катастрофа на 19-м месте: В результате постоянных потерь очков команда опустилась на 19-е место в турнирной таблице Серии А, то есть непосредственно в зону вылета;

  • Решение руководства: Ухудшение результатов вынудило руководство клуба немедленно прекратить сотрудничество с Руньяичем.

Паоло Дзанетти: Новый спаситель и его задача

Паоло Дзанетти, которому поручено сохранить место «Удинезе» в элите, имеет опыт работы с командами, находящимися в сложной ситуации в итальянском футболе:

  • Последнее место работы: Последним клубом 43-летнего специалиста был представитель Серии А «Верона»;

  • Основная цель: Перед новым главным тренером в первую очередь поставлены задачи устранить неуверенность в обороне, вернуть команде психологическую уверенность и вывести «Удинезе» из нижней части турнирной таблицы до конца сезона.

УдинезеПаоло ДзанеттиИтальянская Серия АКоста Руньяич
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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