Чудо в истории шахмат: 11-летняя девочка из Великобритании побила 38-летний рекорд

·71·Спорт
Чудо в истории шахмат: 11-летняя девочка из Великобритании побила 38-летний рекорд

В истории мировых шахмат открыта новая страница: 11-летняя Бодхана Сиванандан из Великобритании побила рекорд почти четырехдесятилетней давности, став обладательницей звания самого молодого международного мастера среди женщин (ВИМ / норма международного мастера) в истории шахмат.

Этот беспрецедентный успех был зафиксирован на престижном Кубке европейских клубов, проходившем в Черногории, и оказался в центре внимания международного шахматного сообщества и спортивных изданий.

Решающий поединок и историческая победа

Важнейшее значение в установлении рекорда юным талантом сыграл поединок финального тура:

  • Победа над соперницей из Швеции: Бодхана в последнем решающем раунде Кубка европейских клубов, принимающего Черногорию, одержала победу над опытной шведской шахматисткой Викторией Йоханссон;

  • Позади 38-летний результат: За счет завоеванных очков 11-летняя спортсменка побьила возрастной рекорд среди женщин, который не удавалось превзойти на протяжении 38 лет;

  • Седьмой показатель в мире: В общем глобальном списке шахматистов (как среди мужчин, так и среди женщин в истории), выполнивших требования международного мастера в самом юном возрасте, Сиванандан заняла почетное седьмое место.

Начало новой эры в мировых шахматах

Этот успех Бодханы Сиванандан показывает, что смена поколений и стремительное шествие молодежи в современных шахматах еще больше ускорились:

  • Интеллектуальный феномен: Специалисты оценивают выполнение норматива такого уровня в 11 лет и демонстрацию стабильной игры на клубном Кубке среди взрослых как уникальное явление;

  • Следующая цель — гроссмейстерское звание: По мнению экспертов, юный талант, движущийся с таким темпом, в ближайшем будущем имеет все шансы завоевать и статус самой молодой женщины-гроссмейстера в истории шахмат.

Бодхана СивананданКубок европейских клубовМеждународный шахматный мастерШахматы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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