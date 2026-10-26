Чудо в истории шахмат: 11-летняя девочка из Великобритании побила 38-летний рекорд
В истории мировых шахмат открыта новая страница: 11-летняя Бодхана Сиванандан из Великобритании побила рекорд почти четырехдесятилетней давности, став обладательницей звания самого молодого международного мастера среди женщин (ВИМ / норма международного мастера) в истории шахмат.
Этот беспрецедентный успех был зафиксирован на престижном Кубке европейских клубов, проходившем в Черногории, и оказался в центре внимания международного шахматного сообщества и спортивных изданий.
Решающий поединок и историческая победа
Важнейшее значение в установлении рекорда юным талантом сыграл поединок финального тура:
Победа над соперницей из Швеции: Бодхана в последнем решающем раунде Кубка европейских клубов, принимающего Черногорию, одержала победу над опытной шведской шахматисткой Викторией Йоханссон;
Позади 38-летний результат: За счет завоеванных очков 11-летняя спортсменка побьила возрастной рекорд среди женщин, который не удавалось превзойти на протяжении 38 лет;
Седьмой показатель в мире: В общем глобальном списке шахматистов (как среди мужчин, так и среди женщин в истории), выполнивших требования международного мастера в самом юном возрасте, Сиванандан заняла почетное седьмое место.
Начало новой эры в мировых шахматах
Этот успех Бодханы Сиванандан показывает, что смена поколений и стремительное шествие молодежи в современных шахматах еще больше ускорились:
Интеллектуальный феномен: Специалисты оценивают выполнение норматива такого уровня в 11 лет и демонстрацию стабильной игры на клубном Кубке среди взрослых как уникальное явление;
Следующая цель — гроссмейстерское звание: По мнению экспертов, юный талант, движущийся с таким темпом, в ближайшем будущем имеет все шансы завоевать и статус самой молодой женщины-гроссмейстера в истории шахмат.
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