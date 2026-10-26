Чудо в истории шахмат: 11-летняя девочка из Великобритании побила 38-летний рекорд

В истории мировых шахмат открыта новая страница: 11-летняя Бодхана Сиванандан из Великобритании побила рекорд почти четырехдесятилетней давности, став обладательницей звания самого молодого международного мастера среди женщин (ВИМ / норма международного мастера) в истории шахмат.

Этот беспрецедентный успех был зафиксирован на престижном Кубке европейских клубов, проходившем в Черногории, и оказался в центре внимания международного шахматного сообщества и спортивных изданий.

Решающий поединок и историческая победа

Важнейшее значение в установлении рекорда юным талантом сыграл поединок финального тура:

Победа над соперницей из Швеции: Бодхана в последнем решающем раунде Кубка европейских клубов, принимающего Черногорию, одержала победу над опытной шведской шахматисткой Викторией Йоханссон;

Позади 38-летний результат: За счет завоеванных очков 11-летняя спортсменка побьила возрастной рекорд среди женщин, который не удавалось превзойти на протяжении 38 лет;

Седьмой показатель в мире: В общем глобальном списке шахматистов (как среди мужчин, так и среди женщин в истории), выполнивших требования международного мастера в самом юном возрасте, Сиванандан заняла почетное седьмое место.

Начало новой эры в мировых шахматах

Этот успех Бодханы Сиванандан показывает, что смена поколений и стремительное шествие молодежи в современных шахматах еще больше ускорились: