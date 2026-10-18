Баходир Джалолов победил Соломона Дакреса — 18-я победа «Большого узбека» (видео)

В грандиозном вечере профессионального бокса, прошедшем в величественном комплексе О2 Арена в столице Великобритании — Лондоне, гордость узбекского спорта, двукратный олимпийский чемпион Баходир Джалолов провел свой очередной важный бой.

В поединке в супертяжелом весе наш соотечественник вышел на ринг против местного мастера кожаной перчатки, опасного британского соперника Соломона Дакреса и одержал уверенную победу.

Полный 10-раундовый бой и страшный нокдаун в 5-м раунде

С первых же раундов поединок прошел под полной инициативой и контролем нашего соотечественника:

Резкий поворот в 5-м раунде: Баходир Джалолов безупречно держал дистанцию и серией мощных ударов в 5-раунде отправил Дакреса в тяжелый нокдаун . Британский боксер с большим трудом сумел подняться на ноги и продолжить бой;

Единогласное решение судей: Бой продлился все 10 раундов. По окончании всех раундов судейская коллегия единогласно — со счетом 99:91 официально зафиксировала превосходство «Большого узбека»;

Поддержка в Лондоне: Несмотря на то, что соперник дрался перед лицом местных болельщиков, Баходир продемонстрировал стойкость и высокую технику, в очередной раз доказав свой уровень на британском ринге.

Статистика боксеров: 18 побед и шаг к чемпионскому поясу

Этот успех еще больше поднял позицию узбекского супертяжеловеса в глобальном рейтинге:

Рекорд Баходира Джалолова: В мае текущего года наш соотечественник нокаутировал в седьмом раунде хорвата Агрона Смакичи. После этой победы его рекорд достиг 18 побед (15 из них досрочно нокаутом) , и он успешно продолжил свою победную серию без поражений;

Показатель Соломона Дакреса: В активе британского боксера, в последний раз побеждавшего по очкам украинца Владислава Сиренко в июле 2025 года, теперь зафиксировано 10 побед и 2 поражения ;

Главный бой вечера: В центральном поединке этого вечера бокса в Лондоне сойдутся два известных британских звездных тяжеловеса — Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли.

Эта яркая победа, добытая на лондонской арене, на еще один шаг приблизила Баходира Джалолова к статусу официального претендента на самые престижные мировые чемпионские пояса в профессиональном боксе.