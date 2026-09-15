Олимпийский огонь взял курс на Самарканд: Ананд передал священный факел Синдарову

На шахматной карте мира произошло еще одно незабываемое историческое событие, подтверждающее великие победы и высокий авторитет Нового Узбекистана. На родине шахмат — в Индии — в невиданно торжественной обстановке прошла церемония традиционной эстафеты олимпийского факела Всемирной шахматной олимпиады. В этом престижном мероприятии приняли участие исполняющий обязанности президента Международной шахматной федерации (ФИДЭ), 5-кратный чемпион мира, легендарный гроссмейстер Вишванатан Ананд и президент Шахматной федерации Индии Нитин Наранг, которые официально и торжественно передали главный символический факел, приносящий олимпийский огонь, члену сборной Узбекистана, нашему талантливому гроссмейстеру Жавохиру Синдарову.