Бодхана Шиванандан обновила 38-летний рекорд в истории шахмат

·129·Спорт
Бодхана Шиванандан обновила 38-летний рекорд в истории шахмат

11-летняя шахматистка из Великобритании Бодхана Шиванандан выполнила требования для получения звания самого молодого международного мастера среди женщин. Она побил рекорд Юдит Полгар, который держался с 1988 года. Об этом сообщает «Те Гуардиан».

Бодхана 23 октября в заключительном туре Кубка европейских клубов в Будве (Черногория) победил шведку Викторию Йоханссон. Она набрала 5,5 очка из семи возможных и выполнила третью и последнюю норму, необходимую для звания международного мастера. Кроме того, рейтинг шахматистки превысил требуемый рубеж в 2400 баллов.

Бодхана добилась этого результата в возрасте 11 лет, 7 месяцев и 16 дней. До нее этот рекорд принадлежал легендарной венгерской шахматистке Юдит Полгар, которая выполнила требования международного мастера в 1988 году в возрасте 12 лет.

Бодхана заняла седьмое место в общем списке самых молодых шахматистов, выполнивших требования международного мастера. Узбекистанец Жавохир Синдаров добился этого результата в 2017 году в возрасте 11 лет, 6 месяцев и 16 дней и занимает шестое место в списке.

Бодхана ШивананданЮдит ПолгарЖавохир СиндаровШахматы
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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