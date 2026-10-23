Чудо в мировых шахматах: Жавохир Синдаров и Нодирбек Абдусатторов в историческом рейтинге

·100·Спорт
Чудо в мировых шахматах: Жавохир Синдаров и Нодирбек Абдусатторов в историческом рейтинге

Уникальные таланты, добившиеся высшего звания в международном шахматном мире — гроссмейстерского уровня еще в детстве, всегда находились в центре внимания спортивной общественности.

Хотя официальный рейтинг, фиксирующий 10 самых молодых гроссмейстеров в истории мировых шахмат, постоянно обновляется, в этом историческом списке достойное место занимают две яркие звезды узбекской шахматной школы — Жавохир Синдаров и Нодирбек Абдусатторов.

Исторические результаты узбекских вундеркиндов

Молодые гроссмейстеры нашей страны в свое время зафиксировали рекорды, поразившие весь мир:

  • Сенсация Жавохира Синдарова: когда в 2018 году Жавохир выполнил все гроссмейстерские требования, ему было всего 12 лет, 10 месяцев (и 8 дней). В то время он был официально признан вторым самым молодым гроссмейстером в истории шахмат после Сергея Карякина;

  • Золотая страница Нодирбека Абдусатторова: Еще один наш соотечественник, ставший впоследствии чемпионом мира, Нодирбек Абдусатторов также вошел в этот элитный список. Он завоевал это высокое звание в возрасте 13 лет, 1 месяца и 11 дней, прочно закрепившись в топ-10 самых быстрых гроссмейстеров в истории шахмат.

Абхиманью Мишра — абсолютный рекордсмен на троне

Абсолютный рекорд в истории шахмат с 2021 года принадлежит молодой индийской звезде Абхиманью Мишре. Он обновил рекорд в возрасте 12 лет и 4 месяцев, положив конец 19-летнему доминированию Сергея Карякина.

Самые молодые гроссмейстеры в истории шахмат: ТОП-6

Список самых юных интеллектуалов планеты выглядит следующим образом:

  1. Абхиманью Мишра — 12 лет, 4 месяца, 25 дней

  2. Фаустино Оро — 12 лет, 6 месяцев, 26 дней

  3. Сергей Карякин — 12 лет, 7 месяцев, 0 дней

  4. Гукеш Доммараджу — 12 лет, 7 месяцев, 17 дней

  5. Ягыз Каан Эрдогмуш — 12 лет, 9 месяцев, 29 дней

  6. Жавохир Синдаров — 12 лет, 10 месяцев, 8 дней

Нахождение узбекских шахматистов в этом авторитетном рейтинге бок о бок с ведущими звездами мира в очередной раз доказывает, что превращение Узбекистана сегодня в мировую шахматную державную не случайно.

Жавохир СиндаровНодирбек АбдусатторовАбхиманью МишраШахматы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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