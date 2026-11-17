Пимблетт хочет заставить Илию Топурию завершить карьеру: с кем он будет драться?
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- Боец UFC Пэдди Пимблетт заявил о готовности сразиться с испанцем Илией Топурией и желании победить его, вынудив завершить карьеру.
- В то же время британский спортсмен ожидает прояснения ситуации относительно будущего чемпиона легковесного пояса Джастина Гейджи.
- В случае, если Гейджи продолжит карьеру, Пимблетт также хочет провести с ним реванш.
Британский боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт видит в качестве своего следующего соперника Илию Топурию. Он не только заявил о готовности выйти в октагон со звездным испанцем, но и выразил желание победить его и вынудить завершить профессиональную карьеру.
Однако перед Пимблеттом сейчас стоит и другой важный вопрос: будущее обладателя чемпионского пояса Джастина Гейджи. Британский спортсмен не скрывал, что ждет прояснения ситуации в дивизионе.
Пимблетт готов к бою с Топурией
По словам Пэдди Пимблетта, сейчас ситуация в легком весе довольно сложная. Хотя чемпионский пояс принадлежит Джастину Гейджи, дальнейшие планы американского бойца пока не ясны.
«Сейчас в дивизионе ситуация довольно запутанная. Чемпионский пояс у Джастина Гейджи, который победил меня в январе. Но его дальнейшие планы никому не известны.
Продолжит ли он драться или завершит карьеру — мы не знаем. Прежде всего, мы должны дождаться прояснения его будущего», — сказал Пимблетт.
Тем не менее, в списке потенциальных соперников британского бойца есть и Илия Топурия. Пимблетт открыто заявил, что не против сразиться с испанским спортсменом.
«Буду рад заставить его завершить карьеру»
В словах Пимблетта по отношению к Топурии чувствуется более резкий настрой, чем просто спортивная конкуренция. Он хочет не просто подраться, но и победить соперника, вынудив его уйти из большого спорта.
«Все хотят увидеть мой реванш с Гейджи. Также я бы с удовольствием вышел в октагон с Илией. Я был бы даже рад заставить его завершить карьеру», — подчеркнул британский боец.
Это заявление показывает, что Пимблетт проявляет серьезный интерес к потенциальному столкновению с Топурией. Однако на данный момент нет информации об официальном соглашении или решении, утвержденном UFC по этому бою.
Какое испытание ждет Пимблетта впереди?
Еще один важный аспект ситуации заключается в том, что выбор следующего соперника Пимблетта зависит от планов вокруг чемпионского пояса. Если Джастин Гейджи продолжит карьеру, вопрос о потенциальном реванше между ними может выйти на повестку дня.
Бой с Илией Топурией вполне может стать одним из самых обсуждаемых противостояний в легком дивизионе. Взаимная конкуренция двух спортсменов, резкие заявления и чемпионские амбиции только подогревают интерес к такому поединку.
На данный момент желание Пимблетта ясно: он готов как к реваншу с Гейджи, так и к бою против Топурии. Теперь главный вопрос — какое направление выберет UFC и кто станет следующим соперником британского бойца?
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