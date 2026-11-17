Британский боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт видит в качестве своего следующего соперника Илию Топурию. Он не только заявил о готовности выйти в октагон со звездным испанцем, но и выразил желание победить его и вынудить завершить профессиональную карьеру.

Однако перед Пимблеттом сейчас стоит и другой важный вопрос: будущее обладателя чемпионского пояса Джастина Гейджи. Британский спортсмен не скрывал, что ждет прояснения ситуации в дивизионе.

Пимблетт готов к бою с Топурией

По словам Пэдди Пимблетта, сейчас ситуация в легком весе довольно сложная. Хотя чемпионский пояс принадлежит Джастину Гейджи, дальнейшие планы американского бойца пока не ясны.

«Сейчас в дивизионе ситуация довольно запутанная. Чемпионский пояс у Джастина Гейджи, который победил меня в январе. Но его дальнейшие планы никому не известны.