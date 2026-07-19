Килиан Мбаппе обновил рекорд в истории чемпионатов мира

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе установил очередное историческое достижение в мире футбола. Оформив дубль в матче за третье место против Англии, нападающий возглавил список лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Количество голов звезды «Реал Мадрида» достигло 22, что позволило ему побить рекорд, установленный Лионельем Месси. Об этом сообщает Goal.com.

Однако этот успех не принес Мбаппе полной радости. По сообщению издания Goal.com, поражение сборной Франции со счетом 4:6 и необходимость бороться за бронзовые медали вместо финала негативно сказались на настроении футболиста. Подчеркнув, что командная победа важнее личных результатов, нападающий не стал скрывать, что предпочел бы сыграть в финале, нежели установить исторический рекорд.

Сможет ли Месси вернуть рекорд?

Мбаппе прекрасно понимает, что его лидерство может продлиться недолго. Дело в том, что на счету капитана сборной Аргентины Лионелья Месси 21 гол, и завтра он выйдет на поле в финальном матче против Испании. Мбаппе высоко оценил возможности своего бывшего одноклубника, выразив уверенность, что тот вскоре вернет себе рекорд.

«Лео всегда забивает. Завтра он обязательно забьет, в этом я не сомневаюсь», — отметил Мбаппе в интервью Фокс Спортс. В настоящее время в гонке за «Золотую бутсу» турнира 2026 года Мбаппе также лидирует с 10 голами. Месси идет следом с 8 голами. Если аргентинская звезда не проявит себя в финале, Мбаппе может стать первым футболистом в истории, дважды завоевавшим этот трофей.

Результативность французского нападающего — беспрецедентное явление для современного футбола. Он присоединился к таким легендам, как Жюст Фонтен, Эйсебио и Роналдо, которым удавалось забить более 8 голов за один турнир. Тем не менее общая атмосфера в стане сборной Франции довольно тяжелая, так как игра команды в обороне вызывает множество критических замечаний.

В частности, полузащитник «Милана» Адриен Рабьо назвал первый тайм матча против Англии «позором». По его мнению, команда не проявила должного профессионализма в матче за третье место. Личный рекорд Мбаппе на фоне этой неудачи остался в тени. Теперь все внимание мира приковано к тому, как Лионель Месси ответит на новый рекорд Мбаппе.