«Бешикташ» победил в стамбульском дерби: Шомуродов отыграл 75 минут

·1·Спорт
«Бешикташ» победил в стамбульском дерби: Шомуродов отыграл 75 минут

В рамках 9-го тура турецкой Суперлиги встретились две стамбульские команды: «Башакшехир» на выезде уступил именитому «Бешикташу» со счетом 0:2. В матче, прошедшем на стадионе «Тупраш», хозяева поля оформили важную победу благодаря голам, забитым в конце второго тайма.

В этой встрече капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов вышел в стартовом составе гостей и провел на поле 75 минут. Талантливый полузащитник Аббос Файзуллаев второй матч подряд остался в запасе и на поле не вышел.

Последние минуты, решившие исход игры

Матч долгое время проходил в напряженной и равной борьбе:

  • Замена Шомуродова: Эльдор Шомуродов активно действовал в центре нападения и на 75-й минуте уступил свое место Йылдырыму;

  • 76-я минута — гол О Хён Гю: Сразу после замены Шомуродова хозяева открыли счет. О Хён Гю, вышедший на замену на 65-й минуте, точно поразил ворота;

  • 89-я минута — финальная точка Олайтана: Под занавес матча Олайтан довел счет до 2:0, принеся «черным орлам» уверенную победу;

  • Ситуация с Файзуллаевым: Тот факт, что тренерский штаб «Башакшехира» второй матч подряд не выпускает на поле узбекского плеймейкера Аббоса Файзуллаева, вызвал вопросы у болельщиков.

Положение в турнирной таблице

Результат встречи серьезно повлиял на позиции команд в Суперлиге:

  • «Бешикташ» поднялся на 4-е место: После волевой победы хозяева поля набрали 18 очков, поднялись на 4-ю строчку турнирной таблицы и присоединились к числу лидеров;

  • «Башакшехир» в нижней части таблицы: Гости, оставшись с 11 очками, занимают 12-е место и не смогли отдалиться от опасной зоны.

Турецкая Суперлига | 9-й тур

Показатель

«Бешикташ»

«Башакшехир»

Счет

2

0

Голы

О Хён Гю (76), Олайтан (89)

Эльдор Шомуродов

Отыграл 75 минут (заменен)

Аббос Файзуллаев

Остался в запасе

Набранные очки

18 очков (4-е место)

11 очков (12-е место)

Стадион

«Тупраш», Стамбул

26 октября 2026 года

Турецкая СуперлигаЭльдор ШомуродовАббос ФайзуллаевБешикташ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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