В 13-м туре турецкой Суперлиги «Башакшехир» на выезде разгромил «Эюпспор» со счетом 5:1. Капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов начал встречу в стартовом составе и провел на поле 81 минуту. Гол, забитый нападающим на 73-й минуте, не был засчитан из-за офсайда.

«Башакшехир» забил три гола уже в первом тайме

Подопечные Нури Шахина начали встречу очень активно. На 16-й минуте Бертуг Йылдырым открыл счет. Спустя девять минут Андреас Сков Ольсен забил второй гол команды.

На 32-й минуте Онур Булут довел счет до 3:0. За семь минут до конца первого тайма Юсуф Бараси забил единственный гол «Эюпспора», сократив отставание.

Команды ушли на перерыв при счете 1:3.

Гол Шомуродова отменен из-за офсайда

Во втором тайме «Башакшехир» сохранил активность в атаке. На 69-й минуте Умут Бозок поразил ворота соперника, доведя счет до 4:1.

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На 73-й минуте Эльдор Шомуродов также отправил мяч в сетку ворот. Однако судьи зафиксировали офсайд и не засчитали гол узбекского нападающего.