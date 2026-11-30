Гол Эльдора Шомуродова отменен: «Башакшехир» одержал победу со счетом 5:1
В 13-м туре турецкой Суперлиги «Башакшехир» на выезде разгромил «Эюпспор» со счетом 5:1. Капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов начал встречу в стартовом составе и провел на поле 81 минуту. Гол, забитый нападающим на 73-й минуте, не был засчитан из-за офсайда.
«Башакшехир» забил три гола уже в первом тайме
Подопечные Нури Шахина начали встречу очень активно. На 16-й минуте Бертуг Йылдырым открыл счет. Спустя девять минут Андреас Сков Ольсен забил второй гол команды.
На 32-й минуте Онур Булут довел счет до 3:0. За семь минут до конца первого тайма Юсуф Бараси забил единственный гол «Эюпспора», сократив отставание.
Команды ушли на перерыв при счете 1:3.
Гол Шомуродова отменен из-за офсайда
Во втором тайме «Башакшехир» сохранил активность в атаке. На 69-й минуте Умут Бозок поразил ворота соперника, доведя счет до 4:1.
На 73-й минуте Эльдор Шомуродов также отправил мяч в сетку ворот. Однако судьи зафиксировали офсайд и не засчитали гол узбекского нападающего.
На 81-й минуте Шомуродов был заменен. Вместо него на поле вышел Дэви Зельке. А на 84-й минуте Эдин Вишча установил окончательный счет — 5:1.
Таким образом, «Башакшехир» одержал крупную победу над соперником, выиграв четвертый матч подряд.
Файзуллаев не играл из-за травмы
Еще один узбекский футболист «Башакшехира» Аббосбек Файзуллаев не смог помочь своей команде в этом матче из-за травмы.
После победы в активе команды Нури Шахина стало 23 очка, и клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. «Эюпспор» с 3 очками остался на 18-й строчке.
Детали матча
Турецкая Суперлига. 13-й тур
«Эюпспор» — «Башакшехир» — 1:5
Голы: Юсуф Бараси, 38 — Бертуг Йылдырым, 16; Андреас Сков Ольсен, 25; Онур Булут, 32; Умут Бозок, 69; Эдин Вишча, 84.
Стартовый состав «Башакшехира»: Мухаммед Шенгезер, Михал Карбовник, Онур Булут, Джером Опоку, Саба Харабашвили, Оливье Кемен, Якуб Калузински, Андреас Сков Ольсен, Бертуг Йылдырым, Эльдор Шомуродов, Брнич.
Вышедшие на замену: Омер Али Шахинер, Эдин Вишча, Умут Бозок, Умут Гюнеш, Дэви Зельке.
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