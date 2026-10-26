Стамбульское дерби: «Башакшехир» на выезде пройдет испытание звездным «Бешикташем»

·56·Спорт
Стамбульское дерби: «Башакшехир» на выезде пройдет испытание звездным «Бешикташем»

В одном из центральных матчей 9-го тура турецкой Суперлиги встретятся два именитых стамбульских клуба — «Бешикташ» и «Башакшехир». Встреча пройдет на стадионе «Тупрас Стадиум» и, естественно, будет находиться в центре внимания узбекских футбольных болельщиков.

В составе гостей капитан и ведущий нападающий национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов начнет матч с первых минут в основном составе. Талантливый полузащитник Аббос Файзуллаев начнет игру на скамейке запасных.

Положение в турнирной таблице и накал борьбы

Для обеих команд этот матч имеет важнейшее значение в борьбе за высокие позиции:

  • Стремление «Бешикташа» вверх: Набрав 15 очков после прошедших туров и занимая 6-ю строчку таблицы, хозяева поля нацелены только на победу, чтобы еще больше приблизиться к лидерам;

  • «Башакшехиру» необходимо исправить ситуацию: Для гостей, занимающих 12-е место с 11 очками, каждое очко на вес золота, а победа позволит им войти в десятку сильнейших;

  • Фактор узбекских легионеров: Ожидается, что активность Шомуродова в основном составе и его лидерство в атаке станут одними из ключевых факторов, определяющих исход встречи.

Официальные составы команд

В заявленных на матч составах можно увидеть ряд известных звезд европейского футбола:

  • Основной состав «Бешикташа»: Нюбель, Мурильо, Агбаду, Топчу, Йылмаз, Ндиди, Черный, Олайтан, Озджан, Троссард, Влахович;

  • Основной состав «Башакшехира»: Шенгезер, Карбовник, Байрам, Ба, Харебашвили, Кемен, Гюнеш, Ольсен, Сари, Шомуродов, Бозок;

  • Сила резерва: В распоряжении «Башакшехира» есть техничный плеймейкер уровня Аббоса Файзуллаева, способный усилить темп игры во втором тайме.

Стамбульское дерби: «Башакшехир» на выезде пройдет испытание звездным «Бешикташем»

Визитная карточка матча: «Бешикташ» — «Башакшехир»

Показатель

Информация

Соревнование

Турецкая Суперлига, 9-й тур

Дата

26 октября 2026 года

Стадион

«Тупрас Стадиум», Стамбул

Положение команд

«Бешикташ» (15 очков, 6-е место) — «Башакшехир» (11 очков, 12-е место)

Узбекские футболисты

Эльдор Шомуродов (в основном составе), Аббос Файзуллаев (в запасе)

Турецкая СуперлигаЭльдор ШомуродовАббос ФайзуллаевБешикташ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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