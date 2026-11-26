12-й тур турецкой Суперлиги привлек внимание яркими голами и резкими изменениями в гонке бомбардиров. Эльдор Шомуродов, ставший обладателем «Золотой бутсы» лиги в прошлом сезоне с 22 голами в 34 матчах, и в этом сезоне достойно защищает свой титул в конкуренции с европейскими и африканскими звездами.

С 0:2 до 4:2: супергол и хет-трик Бертуга Йылдырыма

В матче «Истанбул Башакшехир» против «Чорума» на своем поле хозяева поначалу уступали со счетом 0:2. Однако Эльдор Шомуродов неожиданно сократил отставание мощным и точным ударом с дальней дистанции в одно касание, что заложило основу для волевого камбэка команды. После этого Бертуг Йылдырым оформил хет-трик, обеспечив стамбульцам победу со счетом 4:2.

В опросе среди болельщиков этот удар Шомуродова был признан лучшим голом 12-го тура. Наш соотечественник в процессе голосования опередил сильных конкурентов: