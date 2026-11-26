Эльдор Шомуродов раскрыл подробности своего супергола в 12-м туре (видео)
12-й тур турецкой Суперлиги привлек внимание яркими голами и резкими изменениями в гонке бомбардиров. Эльдор Шомуродов, ставший обладателем «Золотой бутсы» лиги в прошлом сезоне с 22 голами в 34 матчах, и в этом сезоне достойно защищает свой титул в конкуренции с европейскими и африканскими звездами.
С 0:2 до 4:2: супергол и хет-трик Бертуга Йылдырыма
В матче «Истанбул Башакшехир» против «Чорума» на своем поле хозяева поначалу уступали со счетом 0:2. Однако Эльдор Шомуродов неожиданно сократил отставание мощным и точным ударом с дальней дистанции в одно касание, что заложило основу для волевого камбэка команды. После этого Бертуг Йылдырым оформил хет-трик, обеспечив стамбульцам победу со счетом 4:2.
В опросе среди болельщиков этот удар Шомуродова был признан лучшим голом 12-го тура. Наш соотечественник в процессе голосования опередил сильных конкурентов:
Милан Шкриньяр («Фенербахче»)
Жан-Люк Домпе («Коньяспор»)
Леандро Троссард («Бешикташ»)
Интервью Шомуродова телеканалу беИН СПОРТС
Капитан национальной сборной Узбекистана так прокомментировал свой гол авторитетному телеканалу беИН СПОРТС:
«Это был один из самых красивых голов в моей карьере. Я решил пробить с дальней дистанции в одно касание, не останавливая мяч. В тот момент я даже слышал, как многие кричали мне не бить. Соперник хорошо оборонялся первые 70 минут, но после первого ответного гола мы смогли показать свою игру», — сказал Эльдор Шомуродов.
Гонка бомбардиров турецкой Суперлиги (после 12-го тура)
Место
Футболист
Клуб
Количество голов
1
Душан Влахович
«Бешикташ»
11
2
Гифт Орбан
«Амедспор»
10
3–6
Эльдор Шомуродов
«Истанбул Башакшехир»
9
3–6
Виктор Осимхен
«Галатасарай»
9
3–6
Мохаммед Салах
«Трабзонспор»
9
3–6
Адриан Бенедичак
«Касымпаша»
9
Как вы считаете, сможет ли Эльдор Шомуродов в этой жесткой конкуренции со звездами уровня Влаховича, Салаха и Осимхена во второй раз подряд завоевать «Золотую бутсу» турецкой Суперлиги?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь новостью об этом ярком успехе гордости узбекского футбола со своими близкими!
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