Как только Эльдор Шомуродов был заменен, «Башакшехир» пропустил 2 гола

·103·Спорт
Как только Эльдор Шомуродов был заменен, «Башакшехир» пропустил 2 гола

В центральном стамбульском дерби в рамках 9-го тура турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир» на выезде уступил именитому «Бешикташу» со счетом 0:2. Несмотря на то, что в первом тайме счет открыт не был, хозяева поля сумели оформить важные три очка благодаря голам, забитым в последние 15 минут игры.

Встреча была особенно примечательна для узбекских болельщиков: капитан нашей сборной Эльдор Шомуродов вышел в основном составе, а талантливый полузащитник Аббосбек Файзуллаев остался в полном запасе.

Переломный момент игры: Шомуродов ушел, и последовали голы

Судьба встречи решилась непосредственно после перестановок в составе:

  • 75 минут работы Шомуродова: Выступавший в стартовом составе Шомуродов оказывал серьезное давление на защитников соперника, однако на 75-й минуте из-за признаков усталости уступил свое место Бертугу Озгюру;

  • Оборона, рухнувшая без Шомуродова: Случайность это или влияние потери, но именно после замены нашего нападающего оборона гостей пришла в замешательство;

  • 76-я минута — О Хён Гю открыл счет: Спустя всего минуту после выхода на замену О Хён Гю вывел «Бешикташ» вперед;

  • 89-я минута — финальная точка Олайтана: В преддверии завершения матча Джуниор Олайтан во второй раз точно поразил ворота соперника, поставив точку в дерби;

  • Файзуллаев снова вне игры: Как и в последних матчах, тренеры «Башакшехира» на этот раз также не решились выпустить на поле Аббосбека Файзуллаева.

Гонка бомбардиров и ситуация в турнирной таблице

Этот матч оказал серьезное влияние на амбиции обеих команд в соревновании:

  • Шомуродов среди лидеров бомбардирской гонки: Хотя наш нападающий не смог забить в этом туре, на его счету 7 голов, и он продолжает борьбу среди лучших бомбардиров Суперлиги;

  • «Бешикташ» поднялся на 4-ю строчку: Одержавшие победу хозяева довели количество своих очков до 18 и прочно закрепились в первой четверке;

  • «Башакшехир» в опасной близости к низам: Оставшись с 11 очками, команда Шомуродова опустилась на 12-е место и не может оторваться от нижней зоны;

  • Планы на следующий тур: 1 ноября «Бешикташ» на выезде сыграет против «Касымпаши», а «Башакшехир» примет на своем поле «Самсунспор».

Турецкая Суперлига | Результат 9-го тура

Показатель

«Бешикташ»

«Истанбул Башакшехир»

Счет

2

0

Голы

О Хён Гю (76), Дж. Олайтан (89)

Эльдор Шомуродов

Отыграл 75 минут (заменен)

Аббосбек Файзуллаев

Остался в полном запасе

Всего голов Шомуродова

7 голов (в гонке бомбардиров)

Очки и место

18 очков (4-е место)

11 очков (12-е место)

Следующий соперник

«Касымпаша» (1 ноября)

«Самсунспор»

Эльдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевТурецкая СуперлигаБешикташ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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