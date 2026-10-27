После поражения «Башакшехира»: сколько баллов поставил Шомуродову международный аналитический портал?

В центральном стамбульском дерби в рамках 9-го тура турецкой Суперлиги «Бешикташ» на своем поле принял «Истанбул Башакшехир» и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Благодаря двум голам, забитым во втором тайме, хозяева укрепили свои позиции в верхней части турнирной таблицы, в то время как «Башакшехир» остался без очков.

После завершения встречи всемирно известный международный портал спортивной статистики и аналитики Флашскоре опубликовал индивидуальные показатели футболистов, вышедших на поле. Среди них была подробно оценена игра нападающего национальной сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова, который вышел в стартовом составе «Башакшехира».

Оценка Флашскоре: 6,2 балла Шомуродову

Узбекский 31-летний нападающий начал встречу в стартовом составе и провел на поле 75 минут:

Время на поле: Эльдор Шомуродов в течение 75 минут активно боролся с обороной соперника, после чего уступил место Бертугу Озгюру;

Выставленная оценка: Аналитическая платформа Флашскоре поставила нашему легионеру за игру в этом дерби 6,2 балла. Этот показатель свидетельствует о том, что нападающий не смог проявить ожидаемую эффективность в этом туре.

Полная статистика: Удары, передачи и показатель ксГ

Аналитический портал раскрыл 75-минутные действия Шомуродова в цифрах следующим образом:

Удары и ксГ: За время матча Эльдор нанес в общей сложности 2 удара по воротам «Бешикташа». Его показатель ожидаемых голов (ксГ) составил 0,08;

Работа с мячом: За время пребывания на поле нападающий коснулся мяча 19 раз, из них 2 касания были зафиксированы непосредственно внутри штрафной площади соперника;

Точность передач: Эльдор отдал партнерам 12 передач, из которых 8 достигли цели (точность передач — 67 процентов);

Единоборства и дриблинг: По ходу игры Шомуродов 1 раз попытался обыграть защитника соперника с помощью дриблинга, однако это действие не увенчалось успехом.

Статистика игры Эльдора Шомуродова против «Бешикташа»

Тип показателя Зафиксированные цифры Время, проведенное на поле 75 минут (заменен) Оценка Флашскоре 6,2 балла Всего ударов 2 Ожидаемые голы (ксГ) 0,08 Количество касаний мяча 19 раз Касания в штрафной соперника 2 раза Количество и точность передач 8/12 (67%) Успешный дриблинг 0/1 (0%) Результат встречи «Бешикташ» 2:0 «Башакшехир»

После потери очков в этом дерби «Башакшехир» остается в нижней части таблицы. А для Шомуродова, который в текущем сезоне забил 7 голов и входит в число лучших бомбардиров Суперлиги, матч следующего тура станет важным испытанием.