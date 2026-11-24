В этом туре нападающий «Бешикташа» Душан Влахович , как и в предыдущем, оформил дубль. Два гола сербского форварда в ворота «Коньяспора» не только принесли победу его команде, но и вывели его на первое место в списке бомбардиров с 11 голами . Ранее лидировавший нападающий «Амеда» Гифт Орбан в 12-м туре ушел с поля без забитых мячей и уступил лидерство.

По итогам 12-го тура чемпионата Турции, который длился несколько дней, в гонке бомбардиров произошли серьезные изменения, и сменился лидер турнира.

Как только Эльдор Шомуродов был заменен, «Башакшехир» пропустил 2 гола

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Список бомбардиров после 12-го тура

Место Футболист Клуб Количество голов 1 Душан Влахович «Бешикташ» 11 2 Гифт Орбан «Амед» 10 (остался без изменений) 3–6 Эльдор Шомуродов «Башакшехир» 9 3–6 Мохаммед Салах «Трабзонспор» 9 3–6 Виктор Осимхен «Галатасарай» 9 3–6 Адриан Бенедичак «Касымпаша» 9

Гол Шомуродова на 77-й минуте и конкуренция звезд с 9 голами

В последнем матче 12-го тура, когда «Башакшехир» на своем поле проигрывал «Чоруму» со счетом 0:2, на 77-й минуте Эльдор Шомуродов забил супергол и вернул свою команду в игру. После этого нападающий хозяев Бертуг Йылдырым забил еще три мяча, обеспечив стамбульцам волевую победу со счетом 4:2.

После этого гола Эльдор Шомуродов довел количество своих голов в сезоне до 9, разделив третью строчку в общем рейтинге со следующими футболистами:

Мохаммед Салах («Трабзонспор»): не смог забить в победном матче против «Эюпспора» и остался с 9 голами.

Виктор Осимхен («Галатасарай»): не участвовал в матче 12-го тура, поэтому количество его голов не изменилось (9).

Адриан Бенедичак («Касымпаша»): дважды поразил ворота «Аланьяспора», довел количество своих голов до 9 и присоединился к числу лидеров.

Как вы думаете, сможет ли Эльдор Шомуродов в ближайших турах обойти Душана Влаховича и стать единоличным лидером в списке бомбардиров турецкой Суперлиги? Оставляйте свои мнения в комментариях!