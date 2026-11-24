Гонка бомбардиров в Турции: Шомуродов забил свой 9-й гол и сравнялся с Салахом и Осимхеном
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- В 12-м туре чемпионата Турции нападающий «Башакшехир»
- Эльдор Шомуродов увеличил количество своих голов до 9.
- С этим результатом узбекский футболист разделил с Мохаммедом Салахом, Виктором Осимхеном и Адрианом Бенедичаком третью строчку в списке бомбардиров.
- Душан Влахович из «Бешикташа» стал лидером турнира с 11 голами. Предыдущий лидер Гифт Орбан опустился на второе место с 10 голами.
По итогам 12-го тура чемпионата Турции, который длился несколько дней, в гонке бомбардиров произошли серьезные изменения, и сменился лидер турнира.
В этом туре нападающий «Бешикташа» Душан Влахович, как и в предыдущем, оформил дубль. Два гола сербского форварда в ворота «Коньяспора» не только принесли победу его команде, но и вывели его на первое место в списке бомбардиров с 11 голами. Ранее лидировавший нападающий «Амеда» Гифт Орбан в 12-м туре ушел с поля без забитых мячей и уступил лидерство.
Список бомбардиров после 12-го тура
Место
Футболист
Клуб
Количество голов
1
Душан Влахович
«Бешикташ»
11
2
Гифт Орбан
«Амед»
10 (остался без изменений)
3–6
«Башакшехир»
9
3–6
Мохаммед Салах
«Трабзонспор»
9
3–6
Виктор Осимхен
«Галатасарай»
9
3–6
Адриан Бенедичак
«Касымпаша»
9
Гол Шомуродова на 77-й минуте и конкуренция звезд с 9 голами
В последнем матче 12-го тура, когда «Башакшехир» на своем поле проигрывал «Чоруму» со счетом 0:2, на 77-й минуте Эльдор Шомуродов забил супергол и вернул свою команду в игру. После этого нападающий хозяев Бертуг Йылдырым забил еще три мяча, обеспечив стамбульцам волевую победу со счетом 4:2.
После этого гола Эльдор Шомуродов довел количество своих голов в сезоне до 9, разделив третью строчку в общем рейтинге со следующими футболистами:
Мохаммед Салах («Трабзонспор»): не смог забить в победном матче против «Эюпспора» и остался с 9 голами.
Виктор Осимхен («Галатасарай»): не участвовал в матче 12-го тура, поэтому количество его голов не изменилось (9).
Адриан Бенедичак («Касымпаша»): дважды поразил ворота «Аланьяспора», довел количество своих голов до 9 и присоединился к числу лидеров.
Как вы думаете, сможет ли Эльдор Шомуродов в ближайших турах обойти Душана Влаховича и стать единоличным лидером в списке бомбардиров турецкой Суперлиги? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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