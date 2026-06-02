OpenAI представила новые инструменты Кодекс для офисных сотрудников

·52·Технологии
OpenAI представила новые инструменты Кодекс для офисных сотрудников
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Компания OpenAI анонсировала набор новых возможностей для платформы Кодекс, направленных на привлечение корпоративных пользователей. Эти агентные инструменты призваны повысить эффективность на рабочем месте, и, согласно отчету компании, сфера использования Кодекс вышла далеко за рамки программирования. В настоящее время число еженедельных активных пользователей платформы превысило 5 миллионов, что в шесть раз больше показателя февраля. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

В рамках новых функций OpenAI запустила шесть специализированных плагинов. Они предназначены для таких областей, как анализ данных, креативное производство, продажи, дизайн продуктов, долевые инвестиции и инвестиционный банкинг. Каждый плагин включает интеграции, инструкции и контекст, необходимые для выполнения конкретных профессиональных задач. Это позволяет Кодекс практически полностью моделировать рабочий процесс специалиста.

Также OpenAI представила новую функцию Ситес. С её помощью Кодекс может представлять результаты своей работы не в виде обычного файла, а в виде интерактивного веб-сайта. Для поддержки проекта было налажено сотрудничество с такими компаниями, как Викс, Base44, Replit, Lovable, Фигма и Эмергент. Кроме того, функция Аннотатионс позволяет пользователям выделять определенные части документа и давать более точные команды.

Эти новости были объявлены через три недели после создания совместного предприятия под названием OpenAI Деплоймент Компанй. Данная структура привлекла более 4 миллиардов долларов от глобальных инвестиционных фирм, и её основная цель — глубокая интеграция технологий OpenAI в бизнес-инфраструктуры по всему миру. Теперь компания ведет серьезную конкурентную борьбу с такими игроками, как Anthropic, не только на рынке обычных пользователей, но и в сегменте крупных корпораций.

OpenAICodexИскусственный ИнтеллектТехнологииБизнес
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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