Lada Азимут получил турбодвигатель еще до старта продаж

·90·Авто
Lada Азимут получил турбодвигатель еще до старта продаж

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, кроссовер Lada Азимут в настоящее время проходит испытания с турбодвигателем. Окончательное решение о серийном производстве новой модели будет принято по результатам этих тестов. Об этом сообщает Иксбт.ком со ссылкой на источник.

Руководство компании планирует в ближайшем будущем оснащать флагманские модели, в первую очередь Lada Азимут, гибридными и турбированными силовыми агрегатами. Ожидается, что такой прототип будет представлен широкой публике до конца текущего года.

Стоит отметить, что речь идет не только об агрегатах российского производства, но и о двигателях, полученных в рамках партнерства. В настоящее время все серийные модели бренда Lada, такие как Гранта, Веста, Нива, Ларгус и Искра, оснащаются исключительно атмосферными двигателями.

Серийное производство кроссовера Lada Азимут планируется начать в третьем квартале текущего года, а старт продаж намечен на четвертый квартал. Новая модель построена на модернизированной платформе Lada Веста.

Lada AzimutАвтоВАЗТурбодвигательАвтомобильLada Vesta
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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