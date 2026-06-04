Усман Нурмагомедов высказался о бое Ильи Топурии и Джастина Гейджи

Для настоящих ценителей смешанных единоборств (ММА) и любителей зрелищных противостояний появилась крайне интересная и дискуссионная новость. Чемпион ПФЛ в легком весе, техничный и непобежденный боец Усман Нурмагомедов поделился своим аналитическим мнением об одном из самых ожидаемых поединков — предстоящем бое между действующим чемпионом UFC Илией Топурией и опытным американским «хайлайтером» Джастином Гейджи.

Почему Нурмагомедов высоко оценивает шансы Гейджи?

В эксклюзивном интервью известному спортивному изданию «ММА Джункие» российский чемпион подробно объяснил, почему верит в победу американского бойца в предстоящем поединке. По его мнению, для победы над Топурией не нужно придумывать какой-то сверхъестественный план:

«На мой взгляд, в этом противостоянии победит Джастин Гейджи. Дело в том, что для выхода в октагон против Топурии не требуются какие-то уникальные навыки или необычная тактика. Для этого достаточно хорошо бороться в партере, постоянно наносить лоу-кики по ногам и поддерживать высокий темп на протяжении всего боя», — считает Усман Нурмагомедов.

«Топурия устанет после нескольких раундов»

Усман Нурмагомедов также указал на слабые стороны в стиле ведения боя Ильи Топурии. По его словам, Илия предпочитает наносить мощные и тяжелые удары преимущественно в стойке. Однако эта тактика может сыграть с ним злую шутку в затяжных поединках:

Сильная сторона бойца Слабая сторона (по версии Усмана) Илия Топурия — наносит мощные удары в стойке. Быстро устает после нескольких раундов интенсивного давления и перестает наносить серии мощных ударов.

В подтверждение своих слов Нурмагомедов привел в пример дебютный бой действующего чемпиона: «Я внимательно следил за первым боем Ильи. Тогда соперник перевел его в партер и измотал борьбой. В итоге Топурия одержал победу по очкам, но так и не смог нокаутировать оппонента досрочно».

Когда и где состоится историческое противостояние?

Стоит отметить, что этот сверхнапряженный и бескомпромиссный супер-бой между Илией Топурией и Джастином Гейджи, находящийся в центре внимания мировых фанатов ММА, состоится в этом году 15 июня в Белом доме . В данный момент оба бойца активно готовятся к одному из важнейших поединков в своей карьере.

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