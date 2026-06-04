Google представила приложение Дреамбеанс, превращающее жизнь в мультфильм

·55·Технологии
Google представила приложение Дреамбеанс, превращающее жизнь в мультфильм

Команда экспериментальных продуктов Google Лабс запустила новое приложение Дреамбеанс на базе искусственного интеллекта для пользователей iOS и Android. Программа с необычным названием анализирует повседневную жизнь пользователя и представляет её в виде анимационных историй. По словам руководителя проекта Гёзде Ознур, приложение использует данные из сервисов Google для создания персонализированных иллюстрированных рекомендаций. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

С разрешения пользователя Дреамбеанс объединяет данные из таких приложений, как Gmail, Календар, Фотос, YouTube и История поиска. Например, если в вашем календаре запланирована покупка щенка, приложение в мультяшном стиле покажет забавные советы по уходу за питомцем. Также оно может рассказать о новых кофейнях в вашем районе или мероприятиях, которые могут вас заинтересовать.

Особенность приложения заключается в том, что оно разработано для борьбы с привычкой бесконечного скроллинга (думскроллинга). Дреамбеанс предлагает ограниченный набор всего из 10–14 историй в день. Это побуждает пользователя не засиживаться в приложении, а проявлять активность в реальной жизни на основе полученных идей.

Что касается конфиденциальности, Google подчеркивает, что эти данные видны только самому пользователю и надежно защищены. Пользователи могут в любой момент удалить свои данные или самостоятельно выбрать, какие сервисы подключить к приложению. Необычное название отсылает к особенности системы обрабатывать данные, пока пользователь спит.

GoogleDreambeansИскусственный интеллектGoogle LabsМобильное приложение
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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