Meta превратила свою фитнес-игру Супернатурал в независимую компанию

·60·Технологии
Meta превратила свою фитнес-игру Супернатурал в независимую компанию

Хотя попытки Meta по популяризации метавселенной не принесли ожидаемых результатов, ВР-фитнес-игра Супернатурал стала одним из самых успешных проектов в этой сфере. Пользователи приложения, сделавшего тренировки увлекательными и удобными, теперь могут быть спокойны: проект не закроется. В 2023 году Meta прошла через восьмимесячную антимонопольную борьбу, чтобы приобрести студию Витин, создавшую эту игру, почти за 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Однако после стольких усилий и судебных разбирательств с ФТК Meta сократила большую часть своей ВР-команды и объявила о прекращении добавления нового контента через несколько лет. Это решение вызвало резкое недовольство пользователей Супернатурал. Meta пересмотрела свое решение и предприняла беспрецедентный шаг: разрешила команде Супернатурал выделиться в независимую компанию.

Вновь созданная компания Супернатурал Хеалт возьмет на себя управление приложением с конца этого года. Согласно информации на сайте компании, игра сохранит своих прежних тренеров и уникальный стиль. Проектом будут руководить его первоначальные основатели. Это рассматривается как логичное и позитивное завершение этапа роста проекта, пройденного благодаря ресурсам, предоставленным Meta.

Пользователи восприняли эту новость с большой радостью. Многие опасались, что Meta приобрела проект лишь для того, чтобы уничтожить его. Теперь Супернатурал продолжит развиваться под контролем независимой команды, что является позитивным исключением на фоне судьбы многих стартапов, которые были куплены технологическими гигантами и впоследствии закрыты.

MetaSupernaturalVRТехнологииСтартап
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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