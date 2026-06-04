Алфабет привлекла рекордные 85 млрд долларов для Google AI

·47·Технологии
Алфабет привлекла рекордные 85 млрд долларов для Google AI

Сделка Алфабет по продаже акций на 85 млрд долларов продемонстрировала высокий интерес инвесторов к технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Изначально компания планировала разместить ценные бумаги на 40 млрд долларов, но из-за ажиотажного спроса уже на первом этапе было привлечено 45 млрд долларов. Об этом сообщил генеральный директор Сундар Пичаи на своей странице в Кс. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

В этой крупной сделке также участвовала Беркшире Хатавай под управлением Уоррена Баффета, выкупившая акции на 10 млрд долларов. В следующем квартале Алфабет планирует продать акции еще на 40 млрд долларов. Общий объем в 85 млрд долларов побил рекорд в 70 млрд долларов, установленный бразильской Петролео Брасилеиро СА в 2010 году.

Все привлеченные средства будут направлены на развитие ИИ. По словам Сундара Пичаи, эта инвестиционная стратегия направлена на удовлетворение растущего спроса со стороны бизнеса и потребителей. Как было объявлено на конференции Google И/О, до конца года компания планирует капитальные затраты в размере 180–190 млрд долларов на инфраструктуру ИИ и центры обработки данных.

Успех Алфабет стал позитивным сигналом для всего рынка ИИ. Это открывает путь к будущим ИПО таких компаний, как Anthropic, OpenAI и даже SpaceX. Институциональные инвесторы продемонстрировали готовность вкладывать значительные средства в сферу искусственного интеллекта.

Ожидается, что в ближайшие пять лет в сектор ИИ будет инвестировано около 8 трлн долларов. Столь масштабное финансирование должно формироваться за счет доходов компаний, кредитов и продажи акций. Сейчас главный вопрос заключается в том, готовы ли публичные рынки в долгосрочной перспективе принять инвестиции такого огромного объема.

AlphabetGoogleИскусственный ИнтеллектИнвестицииSundar Pichai
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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