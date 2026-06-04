Алфабет привлекла рекордные 85 млрд долларов для Google AI

Сделка Алфабет по продаже акций на 85 млрд долларов продемонстрировала высокий интерес инвесторов к технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Изначально компания планировала разместить ценные бумаги на 40 млрд долларов, но из-за ажиотажного спроса уже на первом этапе было привлечено 45 млрд долларов. Об этом сообщил генеральный директор Сундар Пичаи на своей странице в Кс. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

В этой крупной сделке также участвовала Беркшире Хатавай под управлением Уоррена Баффета, выкупившая акции на 10 млрд долларов. В следующем квартале Алфабет планирует продать акции еще на 40 млрд долларов. Общий объем в 85 млрд долларов побил рекорд в 70 млрд долларов, установленный бразильской Петролео Брасилеиро СА в 2010 году.

Все привлеченные средства будут направлены на развитие ИИ. По словам Сундара Пичаи, эта инвестиционная стратегия направлена на удовлетворение растущего спроса со стороны бизнеса и потребителей. Как было объявлено на конференции Google И/О, до конца года компания планирует капитальные затраты в размере 180–190 млрд долларов на инфраструктуру ИИ и центры обработки данных.

Успех Алфабет стал позитивным сигналом для всего рынка ИИ. Это открывает путь к будущим ИПО таких компаний, как Anthropic, OpenAI и даже SpaceX. Институциональные инвесторы продемонстрировали готовность вкладывать значительные средства в сферу искусственного интеллекта.

Ожидается, что в ближайшие пять лет в сектор ИИ будет инвестировано около 8 трлн долларов. Столь масштабное финансирование должно формироваться за счет доходов компаний, кредитов и продажи акций. Сейчас главный вопрос заключается в том, готовы ли публичные рынки в долгосрочной перспективе принять инвестиции такого огромного объема.