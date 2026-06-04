Субстак запустил функцию Реплй Рулес для авторов

·35·Технологии
Субстак запустил функцию Реплй Рулес для авторов

В среду платформа Субстак анонсировала новую функцию «Реплй Рулес», которая позволяет авторам лучше контролировать взаимодействие со своей аудиторией. С помощью этого инструмента создатели контента могут устанавливать особые правила для комментариев к своим постам, в разделах Нотес или Чат. Например, авторы могут запрещать тексты, сгенерированные искусственным интеллектом («AI слоп»), оскорбительные выражения или даже требовать писать комментарии исключительно в жанре хайку. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

По объяснению Субстак, система учится на действиях пользователей, включая то, какие ответы скрываются, и автоматически фильтрует комментарии, не соответствующие предпочтениям автора. Авторы имеют право просматривать скрытые комментарии и могут снова сделать их видимыми, если передумают. В настоящее время функция Реплй Рулес доступна для всех англоязычных публикаций.

Платформа всегда придерживалась децентрализованного подхода к модерации, то есть писатели сами контролируют свои сообщества. У авторов уже были такие инструменты, как закрытие постов для комментариев, удаление комментариев и блокировка пользователей. Ожидается, что новая функция снизит необходимость ручной проверки каждого комментария.

Стоит отметить, что Субстак подвергался критике за свою политику модерации, в частности за мягкость по отношению к крайне правым изданиям. По мнению критиков, такой подход способствует распространению вредоносной риторики. Субстак, в свою очередь, подчеркнул, что стремится создать наилучшие условия для процветания разнообразных онлайн-культур и сталкивается с трудными решениями на этом пути.

В этом году Субстак внедрил ряд обновлений. В частности, была запущена студия для записи и публикации видео для авторов, а также приложение ТВ апп, позволяющее подписчикам смотреть видеопосты и прямые эфиры на телевизоре.

SubstackТехнологииМодерацияСоциальная СетьКонтент
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила недорогой пауэрбанк с индикацией состояния батареиСегодня, 08:52Starlink начал борьбу с мошенниками: терминалы отключаются по всему мируСегодня, 08:28Потрясающие снимки из космоса: космонавты облетели Землю четыре разаСегодня, 07:53Четыре камеры по 50 МП и батарея на 6500 мА·ч: представлен Моторола Эдге 70 Pro+Сегодня, 07:25Пользователи iPhone остались без уведомлений в мессенджере MaxСегодня, 07:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом