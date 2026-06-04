Субстак запустил функцию Реплй Рулес для авторов

В среду платформа Субстак анонсировала новую функцию «Реплй Рулес», которая позволяет авторам лучше контролировать взаимодействие со своей аудиторией. С помощью этого инструмента создатели контента могут устанавливать особые правила для комментариев к своим постам, в разделах Нотес или Чат. Например, авторы могут запрещать тексты, сгенерированные искусственным интеллектом («AI слоп»), оскорбительные выражения или даже требовать писать комментарии исключительно в жанре хайку. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

По объяснению Субстак, система учится на действиях пользователей, включая то, какие ответы скрываются, и автоматически фильтрует комментарии, не соответствующие предпочтениям автора. Авторы имеют право просматривать скрытые комментарии и могут снова сделать их видимыми, если передумают. В настоящее время функция Реплй Рулес доступна для всех англоязычных публикаций.

Платформа всегда придерживалась децентрализованного подхода к модерации, то есть писатели сами контролируют свои сообщества. У авторов уже были такие инструменты, как закрытие постов для комментариев, удаление комментариев и блокировка пользователей. Ожидается, что новая функция снизит необходимость ручной проверки каждого комментария.

Стоит отметить, что Субстак подвергался критике за свою политику модерации, в частности за мягкость по отношению к крайне правым изданиям. По мнению критиков, такой подход способствует распространению вредоносной риторики. Субстак, в свою очередь, подчеркнул, что стремится создать наилучшие условия для процветания разнообразных онлайн-культур и сталкивается с трудными решениями на этом пути.

В этом году Субстак внедрил ряд обновлений. В частности, была запущена студия для записи и публикации видео для авторов, а также приложение ТВ апп, позволяющее подписчикам смотреть видеопосты и прямые эфиры на телевизоре.